У Тбілісі тривають протести – уже почалися перші за сьогодні сутички: відео з епіцентру подій

У Грузії тривають протести після того, як новообрана влада відмовилася від європейської інтеграції. Увечері 1 грудня там у Тбілісі почалися перші сутички.

На недільний протест у грузинській столиці вийшли тисячі людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

Дивіться також Усе суспільство бере участь: колишній міністр оборони Грузії пояснив причини протестів

Яка ситуація у Грузії

Грузини уже традиційно збираються біля будівлі парламенту. Мітинги також заплановані під Суспільним мовником та бізнес-центром лідера проросійської "Грузинської мрії" Іванішвілі.

1 грудня розпочалися нові протести у Грузії: дивіться відео

Акції протесту також проходять у Батумі, Кутаїсі та інших грузинських містах.

У самому Тбілісі до площі Руставелі, де розташований парламент, до мітингувальників уже підтягнули силовиків та підготували водомети.

Силовики збираються розганяти протести у Тбілісі: дивіться відео

Уже зафіксовані перші сутички.

Сутички у Тбілісі: дивіться відео

Тим часом представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас попередила грузинську владу про "прямі наслідки", якщо протестувальників будуть розняти. Свої наслідки також матиме рішення заморозити переговори щодо вступу країни до ЄС.

У Тбілісі тривають протести: дивіться відео наживо

До слова, опозиційні телеканали Грузії заявили, що готові у прямому ефірі давати можливість виступати президентці Саломе Зурабішвілі, лідерам опозиційних та цивільних рухів.