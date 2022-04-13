Те, що ми побачили в Бородянці, могли скоїти лише зомбі, а не люди, – Президент Литви

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що боротьба за європейське майбутнє відбувається на українському грунті.

Ґітанас Науседа зазначив, що останніми тижнями українська нація продемонструвала свою надзвичайну міць й рішучість.

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Він додав, що продовжує доводити це щодня, бʼючись. Цивільний опір, а також мобілізація усіх сил були задіяні для того, щоб протистояти навалі, боронити свободу і правду.

Я хотів би висловити свою глибоку пошану всій нації та особисто Президенту Зеленському,

– оголосив Ґітанас Науседа.

"Сьогодні ми відвідали Бордянку. Це місце, де ми побачили темний бік людської натури. Такі жахи, таке звірство можуть чинити тільки зомбі, а не люди", – додав Президент Литви.

Він зазначив, що вони (російські військові – 24 канал) виконували накази своїх військових ватажків. Вони свідомо знищували українську націю. "Ми не можемо цього допустити. Російські органи влади мають заплатити за ці тяжкі злочини", – підсумував Ґітанас Науседа.

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