Театр абсурду: росіяни поширюють фейк про "роздачу гуманітарної допомоги" для працівників ЧАЕС

Росіяни ніяк не можуть припинити створювати нові фейки. Один із них стосується Чорнобильської АЕС.

Журналіст та колишній депутат Сергій Лещенко повідомив, що агресор поширює інформацію про начебто роздачу гуманітарної допомоги в Україні. Наприклад, на території Чорнобильської АЕС, інформує 24 канал.

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"Гуманітарна допомога" для загарбників

Працівники Чорнобильської АЕС відмовилися приймати так звану допомогу від російських окупантів. Тож ворог вирішив діяти за іншим сценарієм.

Росіяни не вигадали нічого кращого, як знайти вживай одяг працівників компанії "Новарка". В цьому образі російські військові роздали так звану гуманітарну допомогу тим же загарбникам.

Але є один цікавий нюанс. Компанія "Новарка" працювала на ЧАЕС до 2020 року.

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