Театр у Берліні на знак солідарності з Маріуполем написав на вході "діти"

Німецький театр у Берліні висловив солідарність із зруйнованим Академічним драматичним театром у Маріуполі, написавши перед його входом слово "діти". Таку акцію провели до Всесвітнього дня театру.

Актори, активісти, українські дипломати в Берліні писали "діти" великими білими літерами. Так само було написано російською на площі біля театру в Маріуполі, куди росіяни кинули бомбу.

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Це символізує те, що Німецький театр Берліна стоїть разом із зруйнованим Маріупольським академічним драматичним театром. Там, де діти ховалися від російських бомбардувань, а Маріуполь кричав і благав хоча б не кидати туди бомби, написавши це слово великими літерами, які було видно з повітря. На жаль, це не зупинило ворога,

– мовиться у повідомленні посольства.

Попередньо, через бомбардування театру в Маріуполі загинули близько 300 людей. А приблизно 1300 шукали там притулок, коли його бомбили російські війська.

Російська пропаганда все заперечує і каже, що театр підірвав батальйон "Азов".

Акція солідарності Берлінського театру з Маріупольський / Фото зі сторінки посольства України в Берліні

Також до Всесвітнього дня театру на шести сценах Німецького театру відбувся ряд заходів, присвячених Маріуполю.

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