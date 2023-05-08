Незвична знахідка

Досліджуючи місцевість, Еліза помітила невеликий камінь, який привернув її увагу. Вона навіть не підозрювала, що цей камінь був артефактом кам'яного віку, якому 3 700 років. Знайшовши камінь, вона показала його своїм вчителям, які одразу зрозуміли, що це не звичайний камінь.

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Потім вчителі зв'язалися з місцевими археологами, які були вражені знахідкою. Луїза Б'єрре Петерсен, археолог, ідентифікувала об'єкт як кинджал кам'яного віку, що датується приблизно 3700 роками тому. Петерсен описала знахідку як унікальну і дуже рідкісну.



Кинджал кам'яного віку, знайдений Елізою / Фото Муніципалітет Вестланду

Фотографії артефакту показують, що кинджал має довжину близько 13 сантиметрів, сіро-коричневе забарвлення і чітко загострені краї, які виглядають так, ніби ним завдавали численних ударів. Хоча археологи розкопали місце, де було знайдено кинджал, вони не виявили жодних інших слідів кам'яного віку.



Розкопки на місці знахідки / Фото Муніципалітет Вестланду

Кам'яний кинджал був переданий на зберігання до Університетського музею в Бергені. Тепер музей несе відповідальність за збереження цього історичного артефакту і за те, щоб його вивчали і цінували майбутні покоління.

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Ця неймовірна знахідка є свідченням того, що історичні артефакти можна знайти будь-де, навіть у несподіваних місцях. Відкриття Елізи слугує нагадуванням про те, що ми завжди повинні бути допитливими та відкритими до світу навколо нас, адже ми ніколи не знаємо, що можемо знайти. Артефакт, якому 3700 років, є безцінною частиною історії Норвегії, і він продовжуватиме зачаровувати та інтригувати людей протягом наступних поколінь.