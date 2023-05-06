Об'єднані хворобою

Аналіз показав, що третина мумій мала ознаки анемії. Це стан, при якому в організмі не вистачає здорових червоних кров'яних тілець, які переносять кисень до тканин організму.

Цікаво Перуанські археологи виявили 1000-річну мумію підлітка в підземній гробниці

Наше дослідження є першим, яке ілюструє радіологічні знахідки не лише склепіння черепа, але й лицьових кісток та посткраніального скелета, що вказують на таласемію у давньоєгипетської дитячої мумії,

– пише команда вчених у своїй опублікованій статті.

Палеопатологи з Німеччини, США та Італії припускають, що анемія була поширена в Стародавньому Єгипті, і, ймовірно, була викликана такими факторами, як недоїдання, паразитарні інфекції та генетичні розлади, які й сьогодні є причиною проблеми зі здоров'ям. Дослідники навіть припускають, що сам Тутанхамон помер від серпоподібноклітинної анемії. Однак, як пояснюють автори нового дослідження, "прямі докази анемії в людських останках зі Стародавнього Єгипту є рідкісними".



На основі комп'ютерної томографії неможливо визначити, чи відіграла анемія певну роль у смерті кожної дитини, але дослідницька група вважає, що вона, ймовірно, зробила свій внесок. Вони також шукали ознаки захворювань, які могли спричинити анемію.



Коли стародавніх людей муміфікували, їхні тіла зберігали таким чином, що вони зберігали більше інформації, ніж ті, що були поховані. Хоча сучасна наука не дозволяє дослідникам знімати обгортки мумій, які використовуються в процесі муміфікації, вони часто використовують сканування, щоб "зазирнути" крізь них і побачити, що знаходиться всередині. Комп'ютерна томографія дозволяє вивчити кістки мумій, які можуть свідчити про анемію, оскільки кістковий мозок виробляє червоні кров'яні тільця. Хронічна гемолітична анемія та залізодефіцитна анемія часто супроводжуються збільшенням склепіння черепа (ділянки черепа, в якій знаходиться мозок). Дослідники сподівалися виявити це разом з іншими ознаками анемії в кістках, такими як пористість, витончення і зміна форми.