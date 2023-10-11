Однак досі ми не маємо якогось уніфікованого методу, яким би користувалися всі компанії, що розробляють ШІ. Тож Adobe вирішила творити спеціальний символ, який могли б використовувати всі.

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Створено ШІ

Символ, який Adobe називає "іконкою прозорості", можна додати через платформи для редагування фото і відео, такі як Photoshop або Premiere, а згодом і через Bing Image Generator від Microsoft та інші. Він буде впроваджуватися разом із метаданими, встановлюючи походження контенту зображень, відео та PDF-файлів. Переглядаючи фото в інтернеті, користувачі зможуть навести курсор на позначку, щоб побачити випадаючий список з інформацією про власника, інструмент штучного інтелекту, використаний для створення, та інші подробиці про конкретне медіа.



Символ для позначення робіт ШІ / Фото Adobe

Adobe розробила цей символ разом з іншими компаніями в рамках Коаліції за походження та автентичність контенту (C2PA) – групи, яка прагне створити технічні стандарти для сертифікації джерела та походження контенту. Серед інших членів C2PA - Arm, Intel, Microsoft і Truepic.

Компанії використовують ініціали "CR", щоб уникнути плутанини з піктограмою Creative Commons.

Енді Парсонс, старший директор Ініціативи автентичності контенту Adobe, розповів, що символ діє як своєрідна "харчова етикетка", повідомляючи людям про походження медіа. Хоча маленький символ і видно на зображенні, його також буде вбудовано в метадані, тому його не можна буде видалити за допомогою фотошопу.

Adobe заявляє, що інші компанії в C2PA почнуть впроваджувати новий символ в найближчі місяці. Microsoft, наприклад, використовує власний цифровий водяний знак для контенту, створеного за допомогою Bing Image Generator, але незабаром почне використовувати нову піктограму. Компанії та користувачі не зобов'язані приймати цей символ, але, ймовірно, з часом його приймуть усі, оскільки зазвичай в таких випадках спрацьовує право першості та відоме ім'я компанії.