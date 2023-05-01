Освоєння Місяця

Як повідомляє 24 Канал, на Міжнародній конференції з освоєння далекого космосу У Яньхуа, головний конструктор китайського проєкту з освоєння далекого космосу, оголосив, що Китай має намір запустити зонд "Чан'е-6" у 2024 році, щоб зібрати зразки зі зворотного боку Місяця і доставити їх на Землю.

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За зондом послідує місія "Чан'е-7" у 2026 році для дослідження ресурсів південного полюса Місяця і місія "Чан'е-8" у 2028 році для побудови базової моделі Міжнародної місячної дослідницької станції. Станція буде експлуатуватися переважно роботами, але вона також зможе приймати астронавтів на короткий час.

Китай також вивчає можливість використання технології 3D-друку для будівництва помешкань на Місяці з використанням місячного реголіту. Місія "Чан'е-5" вже зібрала зразки з ближнього боку Місяця, а спусковий апарат "Чан'е-4" і місяцехід працюють на Місяці вже понад чотири роки, дозволяючи вченим уважно спостерігати і проводити дослідження на зворотному боці.

Нарешті, Китай запропонував створити багатонаціональну організацію, яка візьме на себе будівництво і експлуатацію Міжнародної станції дослідження Місяця. Ця організація відповідатиме за планування, будівництво та експлуатацію місячного форпосту. З моменту запуску програми дослідження Місяця в 2004 році Китай активно співпрацює з 19 країнами і регіонами світу з метою доставки наукового вантажу, обміну даними спостереженнями.

Вивчення астероїдів, комет та планет Сонячної системи

На додаток до програми дослідження Місяця, Китай планує запустити космічний зонд "Тяньвень-2" у 2025 році, щоб зібрати зразки з невеликого навколоземного астероїда і вивчити комету головного поясу. Місія "Тяньвень-3" запланована на 2030 рік для збору зразків з Марса, а "Тяньвень-4" досліджуватиме системи Юпітера і Урана протягом того ж періоду.

Супутникове угрупування для зв'язку

Для підтримки своєї діяльності з дослідження далекого космосу Китай створить супутникову угруповання Queqiao в три етапи, причому супутник-ретранслятор Queqiao-2 планується запустити вже в 2024 році. Цей супутник передаватиме сигнали між наземною станцією і місячними зондами, в тому числі "Чан'е-4", "Чан'е-6", "Чан'е-7" і "Чан'е-8".

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До 2050 року проєкт буде розширено для надання навігаційних і комунікаційних послуг космічним апаратам на Марсі і Венері, а також для дослідження планет-гігантів і краю Сонячної системи.

Новий план є значним кроком вперед у космічних амбіціях Китаю, і буде цікаво спостерігати за тим, як зусилля Китаю сприятимуть експансії на Місяць, особливо з огляду на те, що програма Китаю є очевидним конкурентом американської програми "Артеміда".