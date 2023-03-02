За повідомленнями російських так званих ЗМІ, застосунки банків не можливо завантажити з цифрового магазину Apple. Однак користувачі, які встановили програми раніше, на жаль, можуть користуватися усіма функціями без перешкод.

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Наразі відомо, що з App Store було видалено утиліти таких банків:

"Тінькофф",

"Уралсиб",

"Зеніт",

"Лівобережний",

"Примор'я".

Що відомо про нові санкції проти Росії

25 лютого, Євросоюз оприлюднив нові санкційні списки. Відомо, що обмежувальні заходи введено щодо 87 фізичних та 34 юридичних осіб. До санкційного списку додали 96 організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.

Зауважте! Санкції передбачають замороження активів, заборону в'їзду і транзиту через країни ЄС та заборону для громадян і компаній у ЄС надавати їм гроші.

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Також нові санкції Європейського союзу проти Росії охоплюють експорт на суму 11,4 мільярда євро і включають обмеження на чутливі та передові технології, які сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічного вдосконалення Росії.