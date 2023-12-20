Що сталося

Apple припинить продаж Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 у своєму онлайн-магазині з 21 грудня, а також у роздрібних магазинах Apple після 24 грудня. ЗМІ повідомляють, що це рішення стосується лише Сполучених Штатів. За їх межами пристрої все ще можна буде вільно придбати.

Дивіться також Apple вже розробляє iPhone без жодного вирізу на екрані

У чому ж причина? Невідомий у наших широтах медичний стартап Masimo володіє патентом, що стосується неінвазивного вимірювання рівня кисню в крові або пульсоксиметрії. У 2020 році юристи Masimo подали скаргу заявивши, що пульсоксиметр Apple Watch порушує численні патенти, які належать компанії. Пізніше, у 2021 році, справу було передано до Комісії з міжнародної торгівлі (ITC), а у жовтні 2023 року вона винесла рекомендацію про заборону. Apple, судячи з усього, подала апеляцію, тому зараз триває так званий "президентський період розгляду наказу Комісії", який завершиться 25 грудня. Але компанія вже зараз про всяк випадок вживає заходів для виконання вимог, якщо рішення залишиться в силі.

Masimo звинувачує Apple у переманюванні її співробітників і, як наслідок, комерційної таємниці, якою ці люди володіли. Причому тривало це нібито протягом багатьох років, відколи технологія вперше з'явилася в годинниках Apple у 2020 році. Як саме Apple порушила патент, незрозуміло, але компанія вже працює над технічними та юридичними рішеннями, щоб уникнути подальшої заборони. Вона каже, що категорично не згодна з наказом.

Наразі лишається невідомим, яким буде подальший розвиток подій, оскільки суддя ITC раніше виніс рішення проти Apple, визнавши, що вона порушила патент Masimo на технологію визначення рівня кисню в крові за допомогою світлового випромінювання.

Apple готує оновлення, щоб уникнути проблем

У новому звіті Bloomberg йдеться про те, що оновлення програмного забезпечення може допомогти знову працювати на американському ринку і компанія вже працює над цим. Водночас Masimo стверджує, що заборони на продаж Apple Watch можна уникнути лише за допомогою змін у самому залізі – програмне забезпечення не омине проблему. Це може означати, що патент стосується саме апаратної частини технології.

Apple вважає, що це оновлення програмного забезпечення зможе задовольнити митні вимоги США, але в Купертіно переконані, що це рішення є дуже відповідальною інженерною роботою, яка ніколи раніше не робилася,

– пише видання Wccftech.

Неясно, скільки часу може зайняти таке програмне виправлення.

Боротьба з Apple вже коштувала Masimo мільйонів доларів

Згідно з останніми даними, зусилля Masimo, спрямовані на заборону Apple Watch у США, коштували компанії близько 60 мільйонів доларів.

Як пише Wccftech, обидві компанії раніше зустрічалися для майбутнього партнерства або навіть поглинання, але у Apple були інші плани. Вона найняла співробітників 20 співробітників свого конкурента, запропонувавши їм удвічі більшу заробітну плату, й почала працювати над власною технологією. Крім того, технічному директору Masimo начебто заплатили 4 мільйони доларів, щоб він приєднався до Apple. Ім'я цього технічного директора в повідомленні не згадується, але лише за перші два тижні на новій посаді він подав заявки на 12 патентів на датчики, які нібито виявилися комерційною таємницею його попереднього роботодавця.

Але фінансист Шил Мохнот написав на своїй сторінці в X, що Apple насправді не досягла мети, а її технологія не працює, оскільки компанія не отримала схвалення FDA на готовий продукт, як це зробила Masimo. Попри це генеральний директор Masimo Джо Кіані вирішив боротися до останнього, щоб гарантувати, що Apple зазнає невдачі.

Білий дім "відстежує" заборону Apple Watch, а генеральний директор Masimo готовий до врегулювання

Білий дім тим часом повідомив, що він уважно стежить за ситуацією. Адміністрація Байдена залучена до процесу, оскільки президент може накласти вето на рішення ITC у справі Apple Watch. Вікно для втручання закривається 25 грудня. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр поділилася з Bloomberg заявою про позицію Білого дому, сказавши: "Найвища посадова особа США з питань торгівлі Кетрін Тай ретельно розглядає всі фактори в цій справі".

Разом із тим Джо Кіані, керівник Masimo, повідомив, що компанія відкрита до переговорів з Apple, щоб врегулювати це питання, але зазначив, що "для танго потрібні двоє", натякаючи, що Apple не зверталася до них з приводу потенційного примирення. Ба більше, він вважає рішення припинити продажі годинників напередодні Різдва ще до офіційного оголошення рішення ITC "трюком", спрямованою на те, щоб тиснути на самого Байдена й спонукати накласти вето.

Кіані каже, що порушення патенту не було випадковим: "Це не випадкове порушення. Це навмисне заволодіння нашою інтелектуальною власністю. Я радий, що світ тепер може побачити, що ми є справжніми винахідниками і творцями цих технологій".