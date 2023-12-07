Як повідомили джерела The Elec, корейські постачальники Apple розпочали розробку підекранних камер для смартфонів (UDC).

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UPC відрізняється від типового модуля фронтальної камери, оскільки подає менше світла на датчик зображення. Це пов'язано з тим, що певна кількість світла блокується і втрачається при проходженні через область дисплея, так і не потрапляючи на об'єктив камери. Це призводить до погіршення якості та яскравості зображення.

Кілька років тому, коли ринок побачив перші такі камери в Android-смартфонах, користувачі швидко "забракували" цю технологію, оскільки вона їм анітрохи не сподобалася. Якість знімків на підекранну камеру була дуже погана, а сам датчик був у деяких випадках помітний на однотонному завдяки появі сторонніх кольорів на пікселях, особливо під певним кутом огляду. Тож виробники відмовилися від цього рішення буквально за одне покоління.

Щоб компенсувати недоліки, LG Innotek розробляє спеціальну систему з декількома лінзами "freeform optic", яка може зменшити оптичні аберації та збільшити коефіцієнт інтенсивності світла навколо оптичного модуля для покращення якості зображення на периферії. LG Innotek публікує патенти на цю технологію з грудня минулого року, і очікується, що тепер, коли розробка повноцінно почалася, їх буде ще більше.

Згідно з повідомленням, LG Display, дочірня компанія LG Innotek, своєю чергою також розпочала розробку UPC. LG Display хоче збільшити коефіцієнт пропускання світла до датчика на 40 відсотків у 2024 році, наблизивши цей показник до стандарту, якого очікує Apple.

Але варто зазначити, що LG є лише одним з кількох потенційних кандидатів на постачання для Apple. Як повідомляється, виробник iPhone уже отримав зразок UPC від неназваного постачальника, але його оцінили як незадовільний.

Коли очікувати iPhone без вирізів

На жаль, чекати смартфон без жодного отвору в екрані доведеться ще кілька років. Перш ніж Apple використає вдосконалену технологію камери, їй потрібно розробити методи підекранної роботи датчиків Face ID. Минулі чутки повідомляли, що компанія вже намагалася робити це раніше, але зазнала невдачі. Тож це буде другою спробою.