Це відкриття суттєво змінює уявлення про розвиток людських технологій, оскільки воно відсуває дату появи подібних методів полювання на понад 50 тисячоліть назад, розповідає 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також У Британії виявили унікальний скарб – стародавню бойову сурму у формі дикої тварини

Як прадавні люди використовували хімічні властивості рослин?

Науковці провели хімічний аналіз десяти кам'яних наконечників, які були знайдені у скельному сховищі Умхлатузана ще кілька десятиліть тому. П’ять із цих артефактів досі містили мікроскопічні залишки отруйних речовин уповільненої дії.

Дослідники ідентифікували токсини буфандрін та епібуфанізін, які, найімовірніше, були отримані з рослини Boophone disticha, відомої як "отруйна цибулина". Хоча наразі немає прямих доказів того, що вона росла саме в цій місцевості 60 тисяч років тому, сьогодні цей вид зустрічається менш ніж за 12,5 кілометра від місця розкопок.

Використання отрути дозволяло мисливцям епохи палеоліту значно економити сили під час полювання, оскільки поранена здобич швидко слабшала.



Ще 60000 років тому люди знали, як ефективніше полювати використовуючи отруту / Фото Marlize Lombard

За словами професора Свена Ісаксона зі Стокгольмського університету, це свідчить про глибоке розуміння тогочасними людьми фармакологічних властивостей рослин та їхнє вміння свідомо експлуатувати біохімію для виготовлення знарядь.

Детальніше з роботою можна ознайомитися на сайті Science Advances.

Таке полювання вимагало складного мислення, адже мисливці мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки та планувати свої дії заздалегідь, оскільки отрута діяла не миттєво.

До цього відкриття найдавнішим неспростовним доказом застосування отрути вважалися залишки на кістці ссавця з печери Крюгер, яким близько 7 000 років.

Існували також припущення щодо інструментів віком 24 000 років, як мовиться в PNAS, проте вони залишалися дискусійними.

Що ми знаємо про людей, які використовували стріли?

Артефакти з Умхлатузани належать до культури Ховісонс Порт, яка існувала 65 – 60 тисяч років тому. Важливо, що тодішні люди використовували просту однокомпонентну отруту, тоді як складніші рецепти з кількох інгредієнтів з'явилися значно пізніше.

Наразі команда планує вивчити пізніші шари відкладень у сховищі, щоб зрозуміти, чи було використання отруйних стріл безперервною традицією, чи ця технологія з часом забувалася.