Найбільші зірки закінчують своє життя у величезних вибухах, які називаються надновими. Ці спалахи настільки яскраві, що їх видно на величезних відстанях. Один такий щойно з'явився в нічному небі. Тож якщо ви наведете підходящий телескоп на сузір'я Великої Ведмедиці, у вас може з'явитися рідкісний шанс це побачити.

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Наднова розташована в одному зі спіральних рукавів Галактики Цівочне Колесо, також відомої як Мессьє 101, M101 або Pinwheel Galaxy. Вона знаходиться на відстані 25 мільйонів світлових років від Землі, згідно з даними NASA. Як повідомляє Space.com, наднова, що отримала назву SN 2023ixf, була в центрі уваги астрономів протягом останніх кількох днів.

За даними Sky & Telescope, наднова з'явилась у п'ятницю, і її можна буде побачити за допомогою 4,5-дюймового телескопа. Космічний телескоп "Хаббл" уже почав вивчати її. Вибух повинен залишатися видимим ще кілька місяців. Для астрономів-початківців, які зацікавлені в тому, щоб побачити вибух, Галактика M101 розташована в нічному небі над Алкаїдом — зіркою, що становить кінець ручки Великої Ведмедиці.

"Подивіться на плече цієї галактики – ви побачите зірку, яка ніби блимає, з'являючись і зникаючи з поля зору. Це наднова".

"Я використав кольорові дані, які вже мав для цієї галактики, і наклав приблизно 10-хвилинну експозицію, щоб створити цю анімацію. Ви можете бачити, як близько наднова знаходиться до деяких туманностей на руці... уявіть, який вид звідти відкривається".

Загибла зірка, ймовірно, була в багато разів більшою за наше Сонце. Якби вона замінила Сонце, її краї були б більшими за розмір орбіти Марса.

Достатньо велика зірка стає надновою, коли у неї закінчується внутрішнє паливо, яке підтримує її ядерний синтез. Власна гравітація зорі змушує її зруйнуватись і вивільнити енергію у вигляді потужного вибуху. Остаточним смертельним ударом є перетворення на нейтронну зорю або чорну діру.

Тривалість життя зорі становить від мільйонів до мільярдів років, тому спостерігати за її смертю — справді хвилююча подія. Як уже зазначалося, галактика знаходиться на відстані 25 мільйонів світлових років від Землі. Світловий рік – це одиниця виміру довжини, яка дорівнює відстані, яку проходить світло за один рік. Таким чином, світло від цього вибуху подорожувало крізь космос до нас 25 мільйонів років. У той час людський вид ще не існував, а планетою ходили спільні предки людей і бабуїнів.