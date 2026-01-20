Голова Asus Джонні Ші повідомив, що компанія не планує додавати нові моделі мобільних телефонів у своєму портфелі. За його словами, Asus переходить у режим так званого безстрокового спостереження за ринком. Водночас виробник обіцяє й надалі підтримувати чинних користувачів власних смартфонів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на видання Inside.

Чому Asus відмовляється від смартфонів?

Фактично це означає кінець розвитку лінійок Zenfone та ROG Phone. Хоча Ші не поставив остаточну крапку і допустив повернення в майбутньому, наразі компанія виходить з активної фази присутності на ринку Android-смартфонів.

Як пише The Verge, останні роки бренд не демонстрував значного оновлення в сегменті звичайних смартфонів. Після компактного Zenfone 10, представленого у 2023 році, нові моделі не викликали особливого інтересу. Водночас серія ROG Phone залишалася еталоном серед преміальних ігрових смартфонів.

У 2025 році Asus випустила лише два телефони – Zenfone 12 Ultra та ROG Phone 9 FE. Обидві моделі не були представлені на ринку США, що також може свідчити про поступове згортання мобільного напряму.