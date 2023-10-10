Як інформує 24 Канал, блогери почали отримувати повідомлення від YouTube зі звинуваченнями у порушенні правил платформи увечері 9 жовтня. Конкретно мовиться про вміст, який порушує "політику щодо зображення оголеного тіла та вмісту сексуального характеру". Однак контент на сайті фонду "Повернись живим" зосереджений виключно на його місії, проєктах і способах підтримки українських військових і не містить відвертих матеріалів.

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Наскільки проблема серйозна

Одним з ключових занепокоєнь полягало в тому, що автоматизована система YouTube не надає можливості оскаржити ці рішення. Однак подати апеляцію на скаргу блогери все ж можуть і роблять це. Ще ж і надто, станом на ранок вівторка, 10 жовтня, блогери, які подали апеляцію вже почали отримувати повідомлення про те, що контент перевірено, а порушення правил не виявлено.



Повідомлення про перевірку контенту / Скриншот @DarkPrince9507

Цікаво! Розслідування джерела цих масових скарг вказує на цілеспрямовані зусилля російських ботоферм, спрямовані на втручання в роботу фонду "Повернись живим". Фонд бере активну участь у підтримці українських військових зусиль і наданні гуманітарної допомоги в постраждалих від конфлікту регіонах.

YouTube поки жодним чином не відреагував на масові блокування та звинувачення у мережі. Однак, варто зазначити, що подібна ситуація вже відбувалася на платформі і вона. Такі дії російських ботів можуть лише спричинити дискомфорт для блогерів та фонду, але серйозно навряд чи вдасться нашкодити, оскільки YouTube розглядає апеляції та підтверджує, що контент відповідає правилам платформи.