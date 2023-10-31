Деталі

Указ стосується регуляції штучного інтелекту, його розвитку, виробництва ШІ-контенту та міграційного законодавства для залучення більшої кількості фахівців у цій галузі. Згідно з дописом на сайті Білого дому, влада США сподівається монополізувати виробництво зброї на базі ШІ та припинити інші потенційно небезпечні способи використання нейромереж.

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Оцінювати великі мовні моделі буде Національний інститут стандартів і технологій, який раніше цього року розробив систему управління ризиками, пов'язаними з ШІ. Крім того, здійснювати постійний контроль за ШІ-моделями будуть різні федеральні агентства.