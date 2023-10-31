Деталі
Указ стосується регуляції штучного інтелекту, його розвитку, виробництва ШІ-контенту та міграційного законодавства для залучення більшої кількості фахівців у цій галузі. Згідно з дописом на сайті Білого дому, влада США сподівається монополізувати виробництво зброї на базі ШІ та припинити інші потенційно небезпечні способи використання нейромереж.
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Оцінювати великі мовні моделі буде Національний інститут стандартів і технологій, який раніше цього року розробив систему управління ризиками, пов'язаними з ШІ. Крім того, здійснювати постійний контроль за ШІ-моделями будуть різні федеральні агентства.
- Сполучені Штати нещодавно обмежили експорт високопродуктивних чипів до Китаю, щоб уповільнити здатність країни створювати так звані великі мовні моделі. Нові правила охороняють не тільки напівпровідники, а й великі обсяги даних, на яких можна навчати ШІ, – вони вимагатимуть від компаній, що надають послуги хмарного зберігання, повідомляти уряд про своїх іноземних клієнтів.
- Указ також міститиме рекомендації щодо спеціального маркування всього контенту, створеного ШІ. Фотографії, відео та аудіо потрібно буде мати відповідну мітку. Деякі американські експерти висловлюють думку, що в майбутньому на країну чекає свій "закон про фейки" через активне розповсюдження неправдивої інформації, проілюстрованої ШІ, яка дестабілізує суспільство.
- Крім того, рішення наказує кільком урядовим установам послабити бар'єри для імміграції висококваліфікованих фахівців на тлі глобальної битви за таланти в галузі штучного інтелекту. Раніше роботодавці з Кремнієвої Долини не могли домогтися спрощення для найму іноземних співробітників, тепер вони отримають зелене світло на переманювання найкращих зарубіжних кадрів, зайнятих розробкою ШІ.