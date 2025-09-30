Чому з’являються таємничі вогні?

Блукаючі вогні, також відомі як "ignis fatuus", що з латини означає "оманливий вогонь", довгий час залишалися однією з найцікавіших загадок природи. Фольклор різних народів описував їх як душі померлих або злих духів, що заманюють мандрівників у трясовину. Проте наукове пояснення виявилося позбавленим містики, хоч і не менш захопливим, пише 24 Канал з посиланням на наукове дослідження, опубліковане 29 вересня в журналі PNAS.

Основна теорія, що існувала протягом тривалого часу, полягала в тому, що джерелом світіння є болотний газ. Внаслідок розкладання органічних решток у водно-болотних угіддях, таких як болота чи трясовини, утворюються горючі гази, переважно метан, а також фосфін і дифосфан. Суміш фосфіну та дифосфану має унікальну властивість – вона може спонтанно спалахувати при контакті з киснем у повітрі. Цей невеликий спалах, своєю чергою, міг би підпалити значно більші обсяги метану, створюючи ефемерне, прохолодне полум'я.

Однак ця гіпотеза мала слабке місце: що саме слугує "сірником"? Джерело займання залишалося невідомим, тому це не давало спокою вченим. Хоча теорія горючих газів виглядала правдоподібною, вона не пояснювала, за яких умов починається горіння.

Що підпалює гази?

Нове дослідження пролило світло на цю загадку. Команда вчених висунула нову теорію, згідно з якою причиною займання є так звані мікроблискавки – крихітні, спонтанні електричні іскри.

Експеримент, проведений у лабораторних умовах, показав, як це може відбуватися. Дослідники пропускали бульбашки метану та повітря через воду в скляній посудині. Коли ці бульбашки досягали поверхні води та лопалися, вони утворювали мікроскопічні краплі. Через різницю електричних зарядів на поверхні цих крапель виникали крихітні іскри.

За допомогою високошвидкісних камер та мас-спектрометрії вчені зафіксували ці мікроскопічні спалахи та підтвердили, що їхньої енергії достатньо для запуску хімічної реакції між метаном та киснем. Саме цей процес і створює характерне блакитне світіння, яке спостерігається в природі.



Біла пляма у нижній частині цього зображення – це мікроблискавка між бульбашками, що містять повітря і метан / Фото Yu Xia

Хоча нове дослідження багато хто з науковців назвав переконливим, деякі експерти закликають не поспішати з висновками. Вони зазначають, що умови в лабораторії відрізняються від реального болота, пише New Scientist.

Крім того, залишається відкритим питання, чому в наш час повідомлень про блукаючі вогні стало значно менше. Одна з версій полягає в тому, що раніше мандрівники часто носили з собою ліхтарі з відкритим вогнем, які й могли слугувати джерелом займання болотного газу.

Вчені зазначають, що крім можливого пояснення блукаючих вогнів, це відкриття може мати й практичне застосування в хімії як екологічно чистий спосіб запуску реакцій.