Минулого місяця Маск натякнув, що після завершення раннього етапу бета-тестування Grok стане доступним для підписників Premium+, які платять 16 доларів на місяць за розширений досвід роботи в X, нагадує 24 Канал. Очікується, що реліз для підписників Premium відбудеться незабаром після цього.
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Особливості чат-бота Grok
Grok, розроблений у стилі "Путівника автостопом по Галактиці". Чат-бот може похвалитися здатністю давати дотепні відповіді і має схильність до гумору. Розробники попереджають потенційних користувачів про бунтарську вдачу Ґрока, закликаючи тих, хто не сприймає гумор, триматися від нього подалі.
Чат-бот зі штучним інтелектом, візуально схожий на інших ботів, заохочує користувачів взаємодіяти з ним через спеціальне поле для введення. Його головна перевага полягає в тому, що він має повний доступ до даних із соціальної мережі X, що дозволяє йому відповідати на широкий спектр запитань.
Кілька фактів про Grok
- Розробка Grok розпочалася зі створення прототипу великої мовної моделі (ВММ) під назвою Grok-0, оснащеної 33 мільярдами параметрів.
- Попри використання лише половини навчальних ресурсів порівняно з LLaMA 2 від Meta Platforms, Grok-0 продемонструвала можливості, які можна порівняти зі стандартними тестами.
- Розробники суттєво вдосконалили можливості логічного аналізу та кодування, що призвело до створення більш потужної мовної моделі Grok-1.
Нова компанія для розробки ШІ
Ілон Маск створив xAI у липні 2023 року, відповідаючи таким чином на зусилля великих ІТ-гігантів у галузі штучного інтелекту. Маск критикував техногігантів висловлюючи занепокоєння надмірною цензурою та недостатніми заходами безпеки.
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Рекламний апокаліпсис
Оскільки рекламодавці залишають платформу мікроблогів, Маск прагне зробити X незалежним від реклами і робить акцент на моделі, що базується на підписці. Запуск Grok відповідає стратегії Маска, спрямованій на підвищення привабливості платформи.
Крім того, Маск планує перетворити X на "суперзастосунок", який пропонуватиме широкий спектр послуг – від обміну повідомленнями та спілкування в соціальних мережах до пірингових платежів.