Минулого місяця Маск натякнув, що після завершення раннього етапу бета-тестування Grok стане доступним для підписників Premium+, які платять 16 доларів на місяць за розширений досвід роботи в X, нагадує 24 Канал. Очікується, що реліз для підписників Premium відбудеться незабаром після цього.

А тим часом Google запускає потужну модель штучного інтелекту Gemini, яка повинна перемогти ChatGPT-4

Особливості чат-бота Grok

Grok, розроблений у стилі "Путівника автостопом по Галактиці". Чат-бот може похвалитися здатністю давати дотепні відповіді і має схильність до гумору. Розробники попереджають потенційних користувачів про бунтарську вдачу Ґрока, закликаючи тих, хто не сприймає гумор, триматися від нього подалі.

Чат-бот зі штучним інтелектом, візуально схожий на інших ботів, заохочує користувачів взаємодіяти з ним через спеціальне поле для введення. Його головна перевага полягає в тому, що він має повний доступ до даних із соціальної мережі X, що дозволяє йому відповідати на широкий спектр запитань.

Кілька фактів про Grok

Розробка Grok розпочалася зі створення прототипу великої мовної моделі (ВММ) під назвою Grok-0, оснащеної 33 мільярдами параметрів.

Попри використання лише половини навчальних ресурсів порівняно з LLaMA 2 від Meta Platforms, Grok-0 продемонструвала можливості, які можна порівняти зі стандартними тестами.

Розробники суттєво вдосконалили можливості логічного аналізу та кодування, що призвело до створення більш потужної мовної моделі Grok-1.

Нова компанія для розробки ШІ

Ілон Маск створив xAI у липні 2023 року, відповідаючи таким чином на зусилля великих ІТ-гігантів у галузі штучного інтелекту. Маск критикував техногігантів висловлюючи занепокоєння надмірною цензурою та недостатніми заходами безпеки.

Цікавий факт! Маск був співзасновником OpenAI (творці ChatGPT) у 2015 році, він вийшов зі складу ради директорів компанії у 2018 році.

До теми Маск шукає мільярд на свій стартап з розвитку штучного інтелекту xAI

Рекламний апокаліпсис

Оскільки рекламодавці залишають платформу мікроблогів, Маск прагне зробити X незалежним від реклами і робить акцент на моделі, що базується на підписці. Запуск Grok відповідає стратегії Маска, спрямованій на підвищення привабливості платформи.

Крім того, Маск планує перетворити X на "суперзастосунок", який пропонуватиме широкий спектр послуг – від обміну повідомленнями та спілкування в соціальних мережах до пірингових платежів.