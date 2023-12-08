Минулого місяця Маск натякнув, що після завершення раннього етапу бета-тестування Grok стане доступним для підписників Premium+, які платять 16 доларів на місяць за розширений досвід роботи в X, нагадує 24 Канал. Очікується, що реліз для підписників Premium відбудеться незабаром після цього.

А тим часом Google запускає потужну модель штучного інтелекту Gemini, яка повинна перемогти ChatGPT-4

Особливості чат-бота Grok

Grok, розроблений у стилі "Путівника автостопом по Галактиці". Чат-бот може похвалитися здатністю давати дотепні відповіді і має схильність до гумору. Розробники попереджають потенційних користувачів про бунтарську вдачу Ґрока, закликаючи тих, хто не сприймає гумор, триматися від нього подалі.

Чат-бот зі штучним інтелектом, візуально схожий на інших ботів, заохочує користувачів взаємодіяти з ним через спеціальне поле для введення. Його головна перевага полягає в тому, що він має повний доступ до даних із соціальної мережі X, що дозволяє йому відповідати на широкий спектр запитань.

Кілька фактів про Grok

  • Розробка Grok розпочалася зі створення прототипу великої мовної моделі (ВММ) під назвою Grok-0, оснащеної 33 мільярдами параметрів.
  • Попри використання лише половини навчальних ресурсів порівняно з LLaMA 2 від Meta Platforms, Grok-0 продемонструвала можливості, які можна порівняти зі стандартними тестами.
  • Розробники суттєво вдосконалили можливості логічного аналізу та кодування, що призвело до створення більш потужної мовної моделі Grok-1.

Нова компанія для розробки ШІ

Ілон Маск створив xAI у липні 2023 року, відповідаючи таким чином на зусилля великих ІТ-гігантів у галузі штучного інтелекту. Маск критикував техногігантів висловлюючи занепокоєння надмірною цензурою та недостатніми заходами безпеки.

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Рекламний апокаліпсис

Оскільки рекламодавці залишають платформу мікроблогів, Маск прагне зробити X незалежним від реклами і робить акцент на моделі, що базується на підписці. Запуск Grok відповідає стратегії Маска, спрямованій на підвищення привабливості платформи.

Крім того, Маск планує перетворити X на "суперзастосунок", який пропонуватиме широкий спектр послуг – від обміну повідомленнями та спілкування в соціальних мережах до пірингових платежів.