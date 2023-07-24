У травні розробники запустили версію для iPhone. Як тепер пишуть ЗМІ, ChatGPT для пристроїв на Android майже ідентичний, як показують опубліковані скриншоти. У користувачів буде можливість синхронізації листування з чатботом на різних пристроях.

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Що відомо

У магазині застосунків Google Play вказано, що застосунок було завантажено 20 липня, а доступним для скачування він стане згодом, хоча конкретна дата невідома. Спеціальна кнопка "Зареєструватися" пропонує підписатися на оновлення, щоб отримати сповіщення, коли ChatGPT вже можна буде завантажити.



Інтерфейс ChatGPT для Android / Фото OpenAI

Цікаво, що багато ЗМІ пишуть, нібито новий застосунок запустять уже до кінця липня, однак розробники нічого не казали про дату, тому це є не більше, ніж припущенням, яке може не справдитись.

Досі ChatGPT можна було користуватися лише у вебверсії, тобто з браузера. Це призвело до того, що багато сторонніх розробників почали пропонувати свої застосунки для доступу до сервісу OpenAI, зібрані нашвидкоруч. Часто це платні рішення або застосунки з рекламою. Крім того, вони не гарантують користувачам жодної конфіденційності – вся введена вами інформація доступна творцям програми й може бути передана третім особам. З виходом офіційних застосунків для двох найпопулярніших мобільних платформ OpenAI усуває цю проблему.

В Android-версії очікується така ж структура, як і в додатку для iOS. Платні користувачі матимуть доступ до більш потужної та вдосконаленої версії мовної моделі GPT-4 та швидшого часу відгуку.