OpenAI оголосила про початок роботи над плагінами для ChatGPT. Вони дозволять чатботу взаємодіяти зі сторонніми API, адаптуючи його реакції до конкретних обставин, визначених розробниками, розширюючи при цьому діапазон можливих функцій.

Цікаво ChatGPT попросив допомогти йому втекти з комп'ютера

Як це працюватиме

Уявіть, що ви хочете створити спортивного чатбота. Однак, як уже зазначалося, він міг би поговорити з вами лише про ігри, які відбулися до 2021 року, оскільки не отримував більш пізньої інформації. Він не отримує даних у реальному часі та навіть не знає, що існував 2022 рік чи існує 2023-й. За допомогою плагіна ChatGPT ви зможете додати функціонал ChatGPT до існуючого коду, де він зможе робити що завгодно – від отримання інформаційних дзвінків у режимі реального часу (спортивні результати, ціни на акції, останні новини) до вилучення конкретної інформації з бази знань, наприклад, внутрішніх документів вашої компанії або з вашої особистої хмари. Він навіть зможе виконувати дії від імені користувача, наприклад, бронювати рейси або замовляти їжу. Такий собі Google Асистент на стероїдах.

Наприклад, якщо користувач запитує: "Де мені зупинитися в Парижі на пару ночей?", модель може викликати API плагіна для бронювання готелів, отримати відповідь API та згенерувати зручну для користувача відповідь, що поєднує дані API і його можливості природної мови,

– пише команда OpenAI.

Компанія також зазначає, що використання плагінів для подолання розриву в знаннях між тим, на чому навчалася модель, і тим, що відбулося в світі після цього, має допомогти зменшити схильність ШІ до дезінформації. Крім того, новий підхід дозволить користувачам оцінити достовірність результатів і "потенційно зменшує ризики, пов'язані з надмірною довірою".

Оновлення перебуває на стадії ранньої альфа-версії з обмеженою доступністю. Дата його виходу невідома.