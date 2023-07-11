Анас Хаккані, ідейний лідер Талібану, який має родинні зв'язки з керівництвом терористичної організації, написав, що твітер "має дві важливі переваги над іншими соціальними мережами". Перша з них – це свобода слова. Друга – публічний характер і довіра до платформи.

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У Twitter немає політики нетерпимості, як у Meta. Інші платформи не можуть його замінити,

– сказав Хаккані в англомовному дописі на своїй сторінці в Twitter.



Твіт Анаса Хаккані / Скриншот 24 Каналу

Відтоді, як минулого року компанію очолив Ілон Маск, Twitter втратив популярність у багатьох людей і піддається постійній критиці. Зміни Маска щодо верифікації та послаблення політики модерації призвели до того, що багато експертів, рекламодавців і звичайних користувачів покинули платформу на фоні зростання кількості мови ненависті, расизму та пропаганди. Талібам, однак, здається, це подобається. Двоє чиновників Талібану навіть купили сині галочки верифікації після того, як Маск почав їх продавати в січні. Тепер вони є підтвердженими користувачами, публікації яких система автоматично просуває в стрічках новин.

Хаккані каже, що найбільшою привабливістю Twitter є саме така м'яка політика модерації. Після виведення американських військ з Афганістану і падіння підтримуваного США центрального уряду Афганістану в 2021 році таліби стали керувати країною. Талібан активно використовує соціальні мережі для просування своїх ідей. Деякі колишні бойовики, як пише Vice, навіть нарікають на те, скільки часу вони тепер проводять за комп'ютером порівняно з їхнім вільним минулим.

Meta (Facebook, Instagram, Threads) і ByteDance (TikTok) вважають Талібан терористичною організацією і забороняють їм розміщувати публікації. Ця заборона зберігається й сьогодні.

Світова спільнота, хоч і мляво засуджує перебування терористів на платформі Ілона Маска, все ж зробити нічого не може. Тож поряд із незалежними журналістами, урядовцями, активістами та звичайними людьми можна почути думки чиновника Талібану про сучасний стан соціальних медіа. Арам Шабанян, OSINT-менеджер в New Lines Institute каже, що в цьому випадку Маск "представляє беззаконне суспільство, кероване прибутком", де гроші ставляться вище здорового глузду.