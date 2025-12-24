Через ймовірну DDoS-атаку клієнти втратили доступ до сайтів та мобільних застосунків. Наразі скористатися послугами можна лише під час особистого візиту до відділень, оскільки дистанційні канали обслуговування залишаються неактивними, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Як саме хакери змогли заблокувати роботу державних установ?

Представники La Poste офіційно підтвердили критичний збій у роботі всіх інформаційних структур компанії на своїй сторінці у Facbook. Причиною колапсу стала розподілена атака, спрямована на відмову в обслуговуванні (DDoS), яка призвела до часткової зупинки сервісів.

Під удар потрапила не лише пошта, а й фінансова установа La Banque Postale. Про атаку вони повідомили у публікації на своїй сторінці в соцмережі X. Клієнти банку зіткнулися з неможливістю провести операції через мобільний застосунок або веб-сайт, що фактично відрізало їх від управління власними рахунками в онлайн-режимі.

Хто стоїть за атакою і до чого тут Росія?

Попри те, що одна з хакерських організацій уже взяла на себе відповідальність за цей напад, правоохоронці та технічні спеціалісти поки не встановили остаточне коло винуватців.

Наразі в атаці підозрюється хакерська група NoName057 (16), яка відома тим, що здійснює низку DDoS атак по всій Європі.

Що цікаво, найбільше атак цієї групи спрямовано саме на Україну. Про це на своїй сторінці розповів Baptiste Robert CEO PredictaLabOff – французької компанії, яка спеціалізується на дослідженнях у сфері кібербезпеки та OSINT.



Країни, на які спрямовані атаки групи NoName057 (16) / Фото Baptiste Robert

Франція зіткнулася з посиленими хакерськими атаками

Цей інцидент доповнює низку кіберзагроз, з якими Франція стикнулася останнім часом. Зокрема, нещодавно було виявлено шкідливе ПЗ для віддаленого керування системами на пасажирському поромі, а МВС країни повідомило про витік конфіденційних даних та крадіжку довідок про судимість із поштових скриньок відомства.

Хоча поліція вже затримала 22-річного підозрюваного у справі про злам МВС, наразі немає підтверджень, що ці події та атака на пошту пов'язані між собою.