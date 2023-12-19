Скриншоти попереднього перегляду оновленого дизайну демонструють зміни у відображенні документів, збільшення розміру фотографій та додавання нового розділу – стрічки новин, інформує 24 Канал.

Читайте на сайті У Дії можна буде купувати й продавати авто: коли стартує послуга

Новий дизайн офіційно представлений Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим на Diia Summit 19 грудня став доступним для користувачів одразу після заходу.

Очікується, що оновлення дизайну застосунку Дія покращить користувацький досвід та відповідатиме ширшому баченню Міністерства цифрової трансформації щодо технологічного прогресу в Україні.



Оновлений дизайн Дії / Фото Мінцифри

Більше послуг в Дія

Окрім оновленого дизайну на Diia Summit представили нові цифрові послуги.

Перереєстрація авто в Дії без відвідування сервісного центру МВС,

е-Підприємець – 8 послуг для бізнесу за 1 онлайн-заявою,

Автоматичні зміни у ФОП без участі людини та очікувань,

Послуги для моряків без паперів і хабарів.

Дія стала попкультурою та створила новий досвід взаємодії з державою. Продовжуємо запускати онлайн-сервіси, щоб замінити бюрократію на кілька кліків у смартфоні чи комп'ютері, а корупцію – витіснити технологіями,

– підсумував зміни та інновації Михайло Федоров у своєму телеграм каналі.

А тим часом Зеленський про підсумки роботи головного українського застосунка Дія

До речі, раніше у Дії з'явилася оновлена карта укриттів та пунктів незламності. На платформі не лише можна знайти всі пункти незламності й укриття, а й подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото і залишити відгук.