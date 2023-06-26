Як повідомляє 24 Канал, археологи вже знайшли предмети від епохи палеоліту, як от кістки мамонта, до періоду Візантії, розквіту українського козацтва та часів Другої світової війни.

Читайте на сайті Великий Луг – домівка козаків: як руйнування Каховської ГЕС допоможе віднайти втрачену культуру

Серед знахідок, про які повідомили працівники комунальних служб, залучені до прибирання:

фрагменти кісток,

кераміка,

грецькі амфори різних епох,

візантійські предмети,

наконечники стріл та чимало іншого.

Однак це лише частина знахідок, зроблених на колишньому дні Каховського водосховища.

Важке завдання для науки

Історики висловлюють занепокоєння щодо складного завдання належного вивчення території, особливо з огляду на триваючий конфлікт. Непроведення ретельного дослідження може призвести до втрати численних історичних пам'яток.

Директор науково-дослідного центру Інституту археології НАН України "Рятувальна археологічна служба" Олег Осаульчук раніше розповідав 24 Каналу, що перед науковцями відкривається чимало перспектив, однак охопити весь масштаб роботи українській науці навряд чи вдасться.

Олег Осаульчук Директор науково-дослідного центру Інституту археології НАН України "Рятувальна археологічна служба" Хотілося б розкопати все, але ми будемо кидатися між тими пам'ятками, які змило нижче по течії за Каховською ГЕС, і тими, які оголилися після спуску води. І тут постає питання, чи ресурсу української науки вистачить на ті речі, чи просто треба буде задокументувати ті об'єкти, як, наприклад, кладовища, що вимило водою і які лежать на поверхні, а ті давні пам'ятки, які лежать під шаром мулу, залишити на наступні покоління науковців. Бо наука не встигне всього цього дослідити.

Узбережжя Дніпра та Каховського водосховища, де знаходяться щонайменше 15 національних пам’яток, тепер під загрозою через діяльність, зокрема, чорних археологів. Особливе занепокоєння викликає й те, що частина пам’яток перебуває на окупованій території, тому контролювати ситуацію там неможливо.

Важливо! У нас є окремий великий матеріал про те, як як руйнування Каховської ГЕС вплинуло на важливі археологічні знахідки. Ми дізналися, що частина з них тепер безповоротно втрачена, а інша, ймовірно, ще більша частина, допоможе нам віднайти втрачену культуру. Запрошуємо вас до читання.

Важлива історична територія

Вважається, що в різні часи на території Каховського водосховища існувало п'ять Запорозьких Січей:

Томаківська,

Базавлуцька,

Микитинська,

Чортомлицька,

Нова або Підпільненська Січ.

Так званий Великий Луг, розташований на території сучасних Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей уздовж річки Дніпро та Каховського водосховища. Це територія, яка має захоплюючу історію та різноманітну культурну спадщину.

Очевидно, що ця земля містить чимало скарбів та артефактів таких, як зброю, козацькі човни, старовинні посудини, ювелірні вироби, кераміку, давні поселення та місця поховань. Деякі науковці вважають, що на території Великого лугу також можуть знаходитися місця поховання скіфських царів. Так, у 1971 році неподалік від цього місця, у Товстій Могилі, була знайдена знаменита золота скіфська пектораль.

Знахідки на території Каховського моря

Проблема "чорних археологів"

На жаль, зниження рівня води призвело до активізації так званих "чорних" археологів. Спілка археологів України та Міністерство культури повідомляли про сплеск активності грабіжників на усій території Каховського водосховища.

Олег Осаульчук Директор науково-дослідного центру Інституту археології НАН України "Рятувальна археологічна служба" Головним інтересом таких шукачів скарбів є саме прикраси, цінні речі та матеріали, які можна швидко та легко продати. Крім того, мародери візьмуться розкопувати й ті пам'ятки, які були раніше відомі та зазначені на довоєнних археологічних картах.

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Правоохоронці Запоріжжя взялись за чорних археологів, які шукали цінні артефакти на зневоднених берегах. Поліція активно переслідує тих, хто незаконно розкопує артефакти у вільній, правобережній частині області.

Заповідник "Хортиця" направив своїх археологів та реставраторів, які невтомно працюють вздовж берегів водосховища з моменту спаду води. Вони також закликають людей, які натрапляють на цінні, на їхню думку, артефакти, документувати свої знахідки за допомогою фотографій, надавати геолокаційні дані та інформувати експертів.