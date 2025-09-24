Клімат і вода нерозривно пов’язані, і швидкі зміни в атмосфері безпосередньо впливають на водні ресурси. Вчені проаналізували тисячі кліматичних моделей і виявили, що поєднання браку опадів, падіння рівня річок і зростання попиту може призвести до так званих "day zero drought" – моментів, коли регіони чи цілі міста фактично залишаються без води. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження IBS Center for Climate Physics у Пусані.

Дивіться також Директор Anthropic дав нові прогнози щодо майбутнього ШІ, хоча попередні його слова не збулися

Чому світ наближається до обмеження водних ресурсів?

Автори підрахували, що до кінця століття 74% посушливих регіонів, зокрема й з великими водосховищами, перебуватимуть під загрозою виснажливих посух. Уже найближчими роками, до 2030-го, дефіцит може торкнутися майже 35% таких територій – понад 750 мільйонів людей, серед них 467 мільйонів мешканців міст. Найсильніше постраждають Захід США, Середземномор’я, Північна та Південна Африка, Індія, Північний Китай і Південна Австралія.

Науковці застерігають, що час між окремими посухами може бути коротшим за самі кризи, тому регіони не матимуть змоги відновити ресурси. Хоча моделювання не дає точних прогнозів, дані допомагають оцінити ризики та планувати як короткострокові, так і довгострокові дії. Дослідники також наголошують на потребі враховувати роль підземних вод, які нині не повністю враховані в моделі, та розширювати базу даних для точніших висновків.

Видання BGR підкреслює: глобальна проблема потребує локальних рішень. Саме тому отримані часові рамки можуть стати орієнтиром для урядів, аби підготувати стратегії управління водними ресурсами й уникнути найгірших сценаріїв.

Чи дійсно штучний інтелект споживає занадто багато електроенергії?

Прогнози про значне енергоспоживання AI до 2032 року вважаються перебільшеними, оскільки подібні прогнози в минулому не справдилися.

Витрати електроенергії на генеративний ШІ нині становлять лише 5–10% IT-бюджетів компаній. Навіть якщо ця частка зросте вдвічі чи втричі, вплив на загальне енергоспоживання буде мінімальним. Сьогодні найбільш імовірно, що зростання AI рано чи пізно досягне плато. Та навіть тоді обмежувальним чинником стане не нестача електрики, а інші економічні чи технологічні фактори.

