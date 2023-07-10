Google Play
У Play Маркеті знайшли два шкідливі додатки для управління файлами, сумарно встановлені понад 1,5 мільйона разів. Вони збирали безліч інформації, що виходила далеко за межі даних, необхідних для їхньої роботи, а потім відправляли зібрану інформацію в Китай.
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- Перший застосунок називався File Recovery and Data Recovery і мав щонайменше мільйон установок.
- Другий, під назвою File Manager, налічував не менше 500 000 завантажень.
Так виглядають логотипи шкідливих програм / Скриншоти Pradeo
У їхньому описі, в розділі Data Safety, зазначено, що вони не збирають жодних користувацьких даних користувача, однак це було брехнею. Аналітики кажуть, що обидві програми збирали:
- Список контактів з пам'яті смартфона.
- Дані про під'єднані облікові записи електронної пошти та соціальних мереж.
- Зображення, аудіо та відео, якими керували або відновлювали через шкідливі програми.
- Місце розташування користувача в реальному часі.
- Мобільний код країни.
- Назва оператора зв'язку.
- Мережевий код SIM-провайдера.
- Версія операційної системи.
- Марка і модель пристрою.
Хоча деякі додатки можуть збирати такі дані для роботи, файловим менеджерам це явно не було потрібно. Гірше того, інформація збиралася таємно і без згоди користувачів.
App Store
Згідно з джерелом, дивний софт було виявлено в індійському App Store. Це шість застосунків, що маскуються під фінансові сервіси – інвестиційні, кредитні тощо, які в підсумку грабують і навіть шантажують користувачів.
Повідомляється, що під виглядом дешевих кредитів застосунки Pocket Kash, White Kash, Golden Kash, OK Rupee і ще дві утиліти списували з ошуканих користувачів космічні суми. Здирницькі транзакції пояснювалися "платою за обробку заявки" та іншими причинами. Суми, які додатки витягали з користувачів iPhone, часом досягали половини розміру взятого ними кредиту.
Однак це ще не все. Після оплати драконівських зборів і отримання кредиту користувач отримував запит на доступ до контактів. Якщо дозвіл видавали, то застосунок моментально вивантажував на сервер увесь список телефонних номерів і починав шантажувати клієнта: програма погрожувала розіслати всім контактам інтимні фотографії, підставивши його обличчя на порнографічні знімки з інтернету.
Наразі всі виявлені додатки було видалено з App Store. Однак що робити тим, хто від них постраждав, поки неясно.