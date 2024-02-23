Телескоп спостерігав за залишками наднової 1987A, сусідньої зірки, яка вибухнула в 1987 році і була видима з Землі неозброєним оком.

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Вчені давно підозрювали, що ядро зорі колапсувало на нейтронну зорю, але їм бракувало прямих доказів. Тепер, використовуючи передові інструменти Вебба, вони виявили ознаки високоенергетичного випромінювання з центру уламків наднової, що вказує на наявність компактного об'єкта, який випромінює фотони та іонізує навколишній газ.

Нейтронні зорі є одними з найзагадковіших і найекстремальніших об'єктів у Всесвіті.

Вони мають масу, порівнянну з масою Сонця, але втиснуті в сферу діаметром лише кілька кілометрів.

Вони мають величезну гравітацію, магнітні поля та швидкості обертання. Їх також дуже важко спостерігати, оскільки вони дуже слабкі і часто затуляються пилом і газом.

Відкриття нейтронної зорі в надновій 1987A є великим досягненням для "Вебба", наступника космічного телескопа "Габбл". Воно допоможе вченим перевірити і вдосконалити свої моделі зоряної еволюції і вибухів наднових.

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Він також відкриє нові шляхи для вивчення фізики нейтронних зір та їхніх екзотичних явищ, таких як пульсари, магнетари і гравітаційні хвилі.