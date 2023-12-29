Згідно з інформацією, наведеною в інструкції з експлуатації електромобіля Tesla, автомобілі, обладнані тепловим насосом як частиною стандартної кліматичної системи, можуть випускати пару з-під передньої частини кузова за певних кліматичних умов.

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У холодну погоду може відбуватися утворення льоду на теплообміннику системи охолодження. Щоб полегшити належне заряджання, бортова кліматична система нагріває акумулятор до 42 градусів Цельсія, в результаті чого лід тане і перетворюється на воду, яка потім випаровується у вигляді пари.

Хоча викид пари є нормальною особливістю електромобілів Tesla з тепловим насосом, деякі власники приймають його за дим, що призводить до непотрібних занепокоєнь і викликів екстрених служб. На відміну від диму, пара не має специфічного запаху, хоч власники намагаються покладатися на свій нюх для точної первинної діагностики.

Читайте інструкцію перед експлуатацію

Це непорозуміння призводить до того, що власники викликають евакуатори для транспортування своїх автомобілів на сервіс, що призводить до часових і фінансових витрат. Власникам Tesla важливо знати про цю характеристику, щоб відрізнити нешкідливу пару від потенційно проблемних ситуацій.

Попри візуальну схожість з димом, Tesla запевняє, що пара, яка виділяється, не свідчить про будь-яку несправність або загрозу безпеці.

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З огляду на ці випадки Tesla закликає власників ознайомитися з інформацією, наданою в інструкції з експлуатації автомобіля, щоб запобігти непотрібним занепокоєнням і діям. Роз'яснення має на меті розвіяти будь-які побоювання потенційних власників електромобілів щодо безпеки автомобілів Tesla під час сеансів швидкої зарядки.