Приділяючи забагато часу сваркам в онлайні ми накопичуємо негативні емоції. Команда Rakuten Viber в Україні разом з лікаркою-психіатром і психотерапевткою Аліною Шумак спеціально для 24 Каналу проаналізували природу конфліктів у мережі, розібралися, чим вони небезпечні та як знизити їх вплив, коли настрій на межі.

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Негатив повсякчас зустрічається в мережі: ми відстоюємо свою позицію в суперечці, виміщаємо злість, занурюємось у гнівні коментарі під суперечливим дописом чи матеріалом. Як активна участь у конфлікті, так і пасивна (коли ми обмежуємось спостереженням) забирають багато ресурсу та залишають неприємний посмак. Навіть якщо в моменті ми відчуваємо полегшення, негатив може накопичуватися тривалий час і призвести до порушення ментальної рівноваги.

Природа конфліктів у мережі та чим вони небезпечні

Кожна людина хоч раз стикалася з конфліктом у мережі: різні думки, потреби та цілі неодмінно зіштовхуються у спілкуванні.

Коли ми не можемо продовжувати спілкування через цю різницю поглядів, ми намагаємося переглядати та змінювати правила нашого співіснування через дискусію,

– коментує Аліна Шумак.

Аналізуючи цілі участі в конфлікті, можна виокремити наступні:

поділ відповідальності,

визнання правильності своєї думки,

переосмислення уявлень,

трансформація світогляду (свого або співрозмовників).

Якщо в результаті конфлікту ми сформували компромісну думку або залишились при своїх позиціях, без порушення особистих кордонів – це може й не вплинути на наш емоційний стан. Проте, перехід на особистості з боку опонента здатен похитнути наше ментальне здоровʼя.

Вплив постійних суперечок може сягати далеко за межі зіпсованого настрою.

Якщо людина постійно перебуває в конфліктному середовищі й не має можливості убезпечити себе чи відсторонитись, щоб поповнити сили, то рано чи пізно вона почне помічати, як це відображається на психіці. Спочатку це можуть бути прояви тривожності, різкі зміни настрою, почуття пригніченості чи проблеми зі сном. Через тривалі конфліктні періоди, можуть зʼявитись і різні соматичні симптоми: підвищення тиску та серцебиття, відчуття задухи, розлади травлення чи роботи кишківника, головний біль тощо, – зазначає Аліна Шумак.

Емоційне виснаження й конфлікти

У стані емоційного виснаження люди частіше беруть участь в суперечках, а то й провокують конфлікти.

Перша причина – нетерпимість, що виникає через зниження емпатії. Прийняття того, що погляди співрозмовника можуть відрізнятися від наших власних, вимагає від нас чималих сил. Коли ресурс знижується, нам значно складніше допустити те, що хоча б мінімально загрожує нашому комфорту

– нетерпимість, що виникає через зниження емпатії. Прийняття того, що погляди співрозмовника можуть відрізнятися від наших власних, вимагає від нас чималих сил. Коли ресурс знижується, нам значно складніше допустити те, що хоча б мінімально загрожує нашому комфорту Друга причина – перенапруження, яке проявляється у сварці. Не завжди конфлікт, що виникає тут і зараз, спричинений лише однією, останньою суперечкою. Повсякчас це може бути "вибухом" усього негативу, накопиченого раніше. І проявляється він у гучній емоційній реакції, сварці, чи навіть нервовому зриві. Це, зазвичай, і називають "зірвати злість".

Як зменшити негативний вплив конфліктів

Незалежно від того, став конфлікт конструктивним обговоренням чи перетворився на сварку — це енергозатратне явище. Перед тим, як брати участь у дискусії, психотерапевтка радить відповісти на два питання:

Чим висловлені тези можуть загрожувати моїй безпеці чи безпеці моїх найближчих? Зокрема, емоційній. Як я можу вже зараз подбати про свою емоційну безпеку?

Якщо ви розумієте, що результат конфлікту прямо вплине на безпеку чи самопочуття – оминути прояву емоцій буде неможливо.

Якщо ж дискусія більше про досвід, враження, бачення світу чи щось інше, що не впливає на безпеку – спробуйте убезпечити себе від зайвих енергозатрат,

– радить Аліна Шумак.

Залежно від того, що стало причиною конфлікту, ви також можете спробувати віднайти мирну альтернативу: "Зокрема, якщо ви конфліктуєте, щоб зігнати злість — допоможе фізична активність. Якщо ж ви роздратовані, пригнічені, відчуваєте, що вас легко вивести на суперечку — можуть допомогти "година тиші" без мережі або прогулянка. У будь-якому випадку, спробуйте проаналізувати свій стан до того, як розпочалась суперечка", – підсумовує Аліна Шумак.

Врешті, наявність чи відсутність конфліктів не є маркером "здоровості" стосунків. Натомість визначальним є наше ставлення, поведінка у суперечливій ситуації.

"Те, наскільки ми вміємо комунікувати в різності поглядів і думок, дозволяє нам переживати конфлікти драматично чи помірно. Розуміння власних переживань та емпатія до співрозмовника/-ів можуть стати в пригоді, щоб винести з конфлікту щось по-справжньому цінне", – говорить Аліна Шумак.

Як знизити негативний вплив конфліктів в онлайні

Конфлікти в інтернет-площині відбуваються чи не частіше, ніж в офлайні: через тимчасову релокацію та умови воєнного стану, мільйони користувачів більше спілкуються саме в мережі. Команда Rakuten Viber поділилась порадами та корисними функціями, які допоможуть уникнути конфліктів у приватному спілкуванні:

Ізоляція. Памʼятайте, що конфлікти можуть вирішуватися без вашої участі, й тільки вам вирішувати, чи необхідно втручатись в обговорення, чи ні. Щоб не звертати уваги на суперечку й дати собі перевести дух – вимкніть сповіщення в чаті. Для цього: натисніть та утримуйте чат, в якому хочете вимкнути сповіщення → натисніть Вимкнути сповіщення → виберіть, на який період ви хочете вимкнути сповіщення в чаті (година, 8 годин, день або назавжди). Зміщення фокуса уваги. Якщо вся активність у месенджері стає для вас конфліктом – невдалий день, поганий настрій, бурхливі новини з сотнями спірних думок, – перемкніть увагу на офлайн і вимкніть сповіщення месенджера. Для цього: перейдіть на вкладку Додатково → перейдіть до меню Сповіщення → вимкніть всі сповіщення. Ви також можете вимкнути сповіщення застосунку через налаштування смартфона. Призупинення комунікації. Якщо конкретний адресат постійно провокує конфлікти в груповому чаті – заблокуйте його. Для цього: відкрийте груповий чат і перейдіть у розділ Інформація → натисніть на контакт, який ви хочете заблокувати → натисніть Ще → виберіть Заблокувати.

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Також у Rakuten Viber ви зможете знайти канали, які регулярно діляться корисними порадами для підтримки ментального здоров’я. Радимо занотувати собі та поділитися з друзями: ЮНІСЕФ: спільнота для батьків (все про ментальне та фізичне здоровʼя батьків і дітей), Психологічна підтримка (все про підтримку емоційного ресурсу) та Dovidka.info (поради на всі випадки життя).