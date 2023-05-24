EOS SAT, який, як очікується, досягне повної функціональності до 2025 року, покриватиме 100% сільськогосподарських угідь та лісових територій країн світу, що становить 98,5% таких угідь у всьому світі. Супутник EOS SAT-1 є власною розробкою компанії EOS Data Analytics, що входить до Noosphere українського підприємця Макса Полякова.

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Для чого потрібен EOS SAT-1

Супутник орієнтований на сільське господарство, здатний щоденно моніторити територію площею до одного мільйона квадратних кілометрів за допомогою 11 спектральних каналів, оптимізованих для потреб сільського господарства.

Після запуску супутника команда EOSDA встановила стабільний зв'язок та розпочала передачу телеметричних даних на наземну станцію. Першочерговим завданням було забезпечити належне функціонування бортового комп'ютера та програмного забезпечення для обробки даних. Після успішного завершення калібрування та валідації EOSDA отримало перші оброблені зображення з EOS SAT-1.

Початкові зображення, згенеровані за допомогою панхроматичного синтезу, демонструють іспанську провінцію Сеговія (зі смугою огляду 46 км) та місто Кейптаун (зі смугою огляду 44 км) з роздільною здатністю 1,5 метри. Обробка цих знімків була виконана за допомогою рішення gs4EO від DEIMOS для наземного сегменту.

Перед отриманням перших знімків команда EOSDA провела ретельні випробування та перевірки конструкції супутникової платформи, оптичних модулів, систем зв'язку та живлення, а також таких підсистем, як система теплового навантаження, бортова обробка даних (OBDH) та системи управління орбітою (AOCS). Під час етапу введення в експлуатацію заплановані подальші випробування і перевірки, щоб переконатися, що дані супутника відповідають необхідним стандартам для використання в рішеннях EOSDA.

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За отримання зображень відповідали дві високоточні камери DragonEye, розроблені компанією Dragonfly Aerospace, що входить до екосистеми Noosphere Макса Полякова. Брайан Дін, генеральний директор Dragonfly Aerospace, висловив гордість роботою EOS SAT-1 та якістю отриманих зображень, підкресливши спільні зусилля та створення надзвичайно ефективного супутника.

Завдяки численним спектральним каналам і високій роздільній здатності зображень, сузір'я EOS SAT має значні можливості для вирішення нагальних глобальних проблем у сільськогосподарському секторі, зокрема, у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.