Тестовий злам супутника проходив у рамках CYSAT, одного з найбільших заходів з кібербезпеки та космічної галузі, що відбувся у Парижі. За словами організаторів CYSAT, метою випробувань було показати космічним інженерам, як мислять хакери і якої шкоди вони можуть завдати супутнику, а також як можна виявити, усунути і, зрештою, запобігти атаці.

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Хакерам вдалося успішно продемонстрували ризики, які скомпрометований супутник може становити для всієї космічної екосистеми, адже вони отримали доступ до інтерфейсу керування зондом і змогли маніпулювати його системою, наприклад, збити з пантелику систему обробки зображень, замаскувавши якийсь об'єкт, а також завантажити шкідливий код.

Реальні загрози для космічних апаратів

Віце-президент Thales з кібернетичних рішень П'єр-Ів Жоліве заявив, що зі зростанням кількості військових і цивільних застосувань, які сьогодні залежать від супутникових систем, космічна галузь повинна брати до уваги кібербезпеку на кожному етапі життєвого циклу супутника. Навчання надали можливість підвищити обізнаність про потенційні недоліки і вразливості для підвищення кіберстійкості супутників і космічних програм.

За словами Чарльза Денєра, експерта з кібербезпеки і національної безпеки, застарілі супутники, вразливі для хакерів з ворожих держав, таких як Росія, мають величезні можливості для кібератак. Це стало величезним викликом, оскільки супутникові знімки були бажаним активом у конфліктах, який використовувався обома сторонами для оцінки стратегічних позицій військ.

Як супутники допомагають Україні у війні

Супутники Starlink Ілона Маска забезпечили Україні стабільний інтернет, протидіючи повномасштабному вторгненню Росії в ході якого були виведені з ладу важливі ланки української комунікаційної інфраструктури та критично важливих послуг. Саме обладнання Starlink дозволило організувати можливість швидкого відновлення важливих вузлів інфраструктури та продовжити боротьбу.

Тим часом Китай оголосив війну угрупованню Starlink, яке налічує близько 3500 супутників на орбіті Землі, і розробляє власний флот супутників, оснащених новою зброєю зі штучним інтелектом, в тому числі лазерами і потужними мікрохвилями, а також здатних нести військове корисне навантаження.

Тим часом Процесори Qualcomm таємно слідкують за вами, обходячи всі заборони

Випробування проведене ЄКА на своєму наносупутнику, підкреслює зростаючу потребу у застосуванні кібербезпекових інструментів у космічній галузі. В умовах зростаючої залежності від супутникових систем для надання критично важливих послуг на Землі важливо враховувати кібербезпеку на кожному етапі життєвого циклу супутника, щоб підвищити кіберстійкість супутників і космічних програм.