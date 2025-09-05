Mozilla вкотре вирішила відкласти припинення підтримки свого браузера для мільйонів користувачів, які все ще працюють на застарілих версіях Windows, інформує 24 Канал з посиланням на заяву компанії.

Дивіться також YouTube посилює контроль: сімейні підписки Premium блокуватимуть, якщо користувачі живуть окремо

Як довго триватиме підтримка?

Раніше компанія планувала завершити випуск оновлень для Windows 7, 8 та 8.1 у серпні 2024 року, але тепер цей термін продовжено щонайменше до третього кварталу 2025 року.

Рішення пов'язане з тим, що цими операційними системами все ще користується значна кількість людей. За даними Statcounter, станом на серпень 2025 року Windows 7 встановлена більш ніж на 3% настільних комп'ютерів у світі, а частка Windows 8 та 8.1 сумарно становить менш як 1%. Хоча відсотки здаються малими, в абсолютному вимірі це мільйони пристроїв.



Windows 7 досі має попит в понад 3% користувачів / Фото Statcounter

Що це означає для користувачів?

Користувачі цих ОС продовжать отримувати оновлення безпеки через спеціальну версію браузера Firefox Extended Support Release (ESR) 115. Це означає, що вони будуть захищені від нових вразливостей, але можуть не отримати нових функціональних можливостей.

Поза тим Firefox настійно рекомендує перейти на підтримувану операційну систему, щоб отримати доступ до найновіших функцій Firefox та забезпечити довгострокову стабільність.

Водночас компанія повідомила, що буде переоцінювати ситуацію в третьому кварталі 2025 року, щоб визначити подальшу долю підтримки.

Таким чином, Firefox залишається одним з останніх великих браузерів, що підтримують ці ОС, адже Google припинив підтримку Chrome для Windows 7 та 8.1 ще на початку 2023 року, а сама Microsoft не випускає оновлень для Windows 7 з січня 2020 року.