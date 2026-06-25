Хакери навчилися обходити багатофакторну автентифікацію (MFA) та викрадати доступ до акаунтів розробників Amazon Web Services (AWS) у реальному часі. Фахівці з безпеки виявили витончену фішингову атаку, націлену на інженерів-програмістів.
Ми писали раніше: Фішинг еволюціонує: 60% усіх кібератак починаються саме з нього.
Як працює нова схема обходу захисту?
У період з 16 по 19 червня 2026 року дослідники Datadog Security Research зафіксували точкову фішингову кампанію проти користувачів AWS, про що повідомляє видання Cyberpress. Зловмисники обрали мішенню менш ніж 50 фахівців – переважно інженерів-програмістів зі США. Щоб обійти спам-фільтри, хакери розсилали листи через перевірені маркетингові платформи SendGrid та Nimbu.
Для викрадення паролів та одноразових кодів хакери використали метод Adversary-in-the-Middle (AiTM) – «зловмисник посередині». Вони створили фейковий сайт-посередник. Коли жертва вводить свої дані, сервер хакерів миттєво перенаправляє їх на справжній сервіс AWS, паралельно копіюючи паролі та коди доступу.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Аналіз платформи VirusTotal показав, що зловмисники маскували листи під офіційні сповіщення від служби підтримки AWS. У них йшлося про вигадану проблему з обмеженням пропускної здатності (bandwidth throttling) та пропонувалося перейти за посиланням для її вирішення.
Клонована консоль та хитрий захист від дослідників
Посилання вело на майже ідеальну копію сторінки входу в консоль AWS. Фішинговий сайт працював як односторінковий додаток на React і ховався за сервісами Cloudflare.
Щоб не потрапити на очі дослідникам безпеки, хакери налаштували фільтрацію. Сайт шукав у посиланні унікальний параметр input_24 із зашифрованою поштою жертви. Якщо параметр збігався зі списком цілей, відкривався фейковий екран входу. Якщо ж на сайт заходив сторонній користувач чи автоматичний сканер, сервер показував порожню сторінку. До речі, цей трюк із input_24 хакери використовують ще з липня 2025 року для атак на криптогаманці та Salesforce.
Як хакери обходять двофакторну автентифікацію (MFA)?
Коли жертва вводила логін і пароль, фішинговий скрипт одразу відправляв їх на справжній сайт AWS. Система безпеки Amazon у відповідь вимагала підтвердження входу (код з SMS, пошти чи додатка-автентифікатора). Фейковий сайт миттєво підлаштовувався під цей запит і показував користувачеві відповідне вікно.
Щойно людина вводила код, хакери перехоплювали його та заходили в акаунт раніше, ніж термін дії коду закінчувався.
Полювання на акаунти: загроза для України
Схожі методи викрадення даних активно використовують і російські спецслужби. Нещодавно Служба безпеки України спільно з ФБР викрили масштабну ворожу операцію. Російські хакери намагаються зламати месенджери та облікові записи посадовців, військових, активістів та звичайних громадян в Україні, США та Європі, як повідомляє NV.
Яка мета ворога? Росіяни прагнуть отримати доступ до конфіденційної військової, політичної та економічної інформації, а також масово викрасти персональні дані українців.
Тактика зловмисників: Для обходу захисту хакери розсилають СМС-повідомлення, які імітують офіційні сповіщення від «служб підтримки».
Як захистити свої акаунти: правила кібергігієни від СБУ
Щоб уберегтися від зламу, дотримуйтеся простих, але життєво важливих правил:
- Обов'язково вмикайте двофакторну автентифікацію для всіх своїх акаунтів (порада СБУ).
- Регулярно перевіряйте активні сесії у додатках та месенджерах. Негайно видаляйте всі невідомі чи підозрілі підключення (детальніше).
- У жодному разі не передавайте стороннім особам свої паролі та коди підтвердження.
- Не переходьте за сумнівними посиланнями, не відкривайте файли та не скануйте QR-коди, отримані від незнайомців чи у невідомих чатах.
Висновки для бізнесу та розробників
Ця атака доводить, що звичайна двофакторна автентифікація через SMS чи додатки більше не гарантує 100% безпеки від професійних хакерів. Фахівці радять компаніям впроваджувати стійкіші до фішингу методи захисту, наприклад, апаратні ключі безпеки (FIDO2/WebAuthn).
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