Пошуки хочуть розпочати вже влітку. При цьому дослідники не виключають, що можуть знайти зовсім не те, на що очікують.

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Що відомо

У нас є човен. У нас є команда мрії, до якої входять одні з найдосвідченіших і найкваліфікованіших професіоналів в океанських експедиціях. У нас є повні плани проєктування та виробництва необхідних саней, магнітів, сіток для збору зразків і мас-спектрометра,

– оголосив Лоеб у своєму дописі.

Найголовніше, що експедиція вже отримала згоду на початок роботи. Її метою стане об'єкт, позначений CNEOS1 2014-01-08, який є одним із небагатьох міжзоряних тіл, що коли-небудь спостерігало людство. Згідно з розрахунками, він надзвичайно твердий, міцніший за всі майже 300 метеорів з каталогу Центру досліджень навколоземних об'єктів. Тому дослідники вважають його кандидатом на інопланетний зонд.

Після багаторічних зусиль Лоеб і його колеги точно визначили, де, на їхню думку, впав метеорит: десь на площі близько десяти квадратних кілометрів біля узбережжя острова Манус у Папуа Новій Гвінеї, на глибині одного кілометра під океанськими водами. Тому попереду на них чекає буквально пошук голки в скирті сіна, адже міжзоряний об'єкт розпався на крихітні фрагменти, коли увійшов у нашу атмосферу.

Проте, вчені придумали, як покращити свої шанси на успіх. Сани, оснащені магнітами, камерами та ліхтарями, просіватимуть морське дно. Теоретично, магніти повинні витягти будь-які метеоритні фрагменти – чи то залізні уламки природного об'єкта, чи то уламки металу з позаземного корабля.

Надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів,

– заявив Лоеб в інтерв'ю The Daily Beast.

Він каже, що готовий до того, що нічого не вдасться.