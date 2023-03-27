За словами оглядача Bloomberg Марка Гурмана, це важливий крок перед публічним дебютом гарнітури, який запланований на червень 2023 року. Хоча вона, можливо, не справила такого ж "вау" ефекту, як перший iPhone або Apple Watch, загальне враження було сприятливим.

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Це не перший раз, коли топ-менеджери компанії бачать гарнітуру. Команда, що стоїть за ініціативою MR в Apple, демонструє продукт топ-менеджерам щороку, починаючи з 2018 року. Однак цього разу кількість відвідувачів була більшою і представляла всі підрозділи компанії.

Гарнітура MR поєднує в собі доповнену і віртуальну реальність і все ще перебуває на стадії становлення, що робить її вихід на ринок більш ризикованим для Apple. Очікується, що ґаджет зіткнеться з такими проблемами, як висока ціна в 3 000 доларів, відсутність ключового застосунку для залучення користувачів і потреба в зовнішньому акумуляторі, який доведеться міняти кожні дві години. Крім того, деякі тестери знайшли дизайн гаджета незручним, і він спочатку буде доступний з обмеженим набором медіа-контенту.

Попри проблеми, гарнітура MR може повторити шлях Apple Watch, який стартував з посередніми застосунками та повільним процесором, але згодом став центральним елементом стратегії Apple. Гурман вважає, що перша версія пристрою буде виглядати "застарілою" у порівнянні з існуючими продуктами компанії.

Керівництво Apple теж, схоже, має реалістичний погляд на ситуацію, позаяк наполягає, що гарнітура MR не стане хітом одразу. Компанія розраховує продати близько мільйона одиниць пристрою в перший рік продажів, при цьому отримати майже нульовий прибуток на початковому етапі через високу вартість компонентів.

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Apple вже готує версію гарнітури, яка буде вдвічі дешевшою і стане наступницею першої моделі з покращеними функціями. Компанія вважає, що інтерес споживачів до пристрою зросте, коли нові версії будуть випущені протягом двох років після випуску першої ітерації.

Публічний дебют гарнітури MR є дуже очікуваним, а вихід Apple на ринок змішаної реальності може позиціонувати компанію як лідера ринку.