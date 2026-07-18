Як перетворити стандартний інструмент на ідеальну клавіатуру?

Більшість власників смартфонів звикають до того, що пропонує виробник "з коробки", і рідко заглядають у налаштування периферійних програм. Проте Gboard, попри свою потужність, за замовчуванням приховує чимало корисних функцій, які могли б значно пришвидшити спілкування. Навіть досвідчені користувачі, які роками працюють із цією клавіатурою, часто відчувають дискомфорт через її надмірну агресивність в одних аспектах і обмеженість в інших, пише 24 Канал.

Рядок цифр

Перша і найпомітніша проблема – це відсутність постійного цифрового ряду. За замовчуванням Gboard змушує користувача або перемикатися на панель цифр окремою кнопкою, або утримувати клавіші верхнього ряду букв. Це створює зайві паузи, особливо коли потрібно вводити адреси, паролі чи змішаний текст. Щоб виправити це, слід відкрити додаток Gboard, перейти в меню "Налаштування", вибрати пункт "Параметри" і активувати перемикач "Рядок цифр". Також варто переконатися, що увімкнено окремий ряд цифр для паролів.

Розміри клавіатури

Разом із додаванням цифр важливо звернути увагу на фізичні розміри клавіатури. Часто стандартна висота здається занадто малою, що призводить до хибних натискань. Виправити це можна через іконку панелі інструментів на самій клавіатурі: спочатку натисніть на піктограму з чотирма квадратами у верхній лівій частині блоку клавіатури, потім виберіть пункт "Змінити розмір" і потягніть межу вгору (або вниз, якщо ви навпаки хочете меншу клавіатуру). Вища клавіатура у поєднанні з числовим рядом зверху робить набір тексту значно впевненішим і точнішим.

Налаштуйте панель інструментів

Наступний крок до зручності – це наведення ладу на панелі інструментів. Gboard пропонує п'ять стандартних ярликів, але далеко не всі вони потрібні щодня. Багато місця займають іконки, якими користуються вкрай рідко. Розробники передбачили можливість перетягувати ці значки: достатньо натиснути на іконку панелі та впорядкувати інструменти за власною пріоритетністю. Наприклад, можна винести "Буфер обміну" на перше місце, а "Перекладач" або "Режим роботи однією рукою" поставити слідом.

Ви також можете натиснути на піктограму з чотирма квадратами і витягнути якусь із функцій, що приховані в цьому меню, на верхню панель, або навпаки прибрати її звідти.

Не ігноруйте жести

Четвертий аспект стосується жестів, які часто ігнорують. Користувачі можуть значно прискорити редагування тексту, вивчивши всього кілька рухів:

Утримання пробілу з подальшим проведенням пальцем ліворуч або праворуч дозволяє точно переміщати курсор між літерами – це набагато зручніше, ніж намагатися влучити пальцем у потрібне місце на екрані.

Подібним чином працює і клавіша видалення: якщо затиснути її та провести ліворуч, можна миттєво видалити цілі слова або речення.

Додатково в меню "Налаштування" можна активувати функцію "Проведення по клавішах для введення символів" (у меню "Параметри"), що дозволяє вводити спецсимволи простим рухом вниз по клавіші з літерою замість затискання.

Зробюіть щось із цією дратівливою автозаміною

Нарешті, п'ятий крок – приборкання автозаміни. Стандартні налаштування часто бувають надто самовпевненими, змінюючи правильні імена чи сленг на звичайні слова. Багато хто радить вимкнути функцію "Автовиправлення", але залишити "Рядок підказок". Це дозволить самостійно обирати запропоноване слово з панелі зверху, якщо система вгадала правильно, але позбавить від несподіваних змін у тексті посеред речення.

Якщо ж ви помітили, що з роками клавіатура почала пропонувати нісенітниці або часто помилятися, найкращим рішенням буде радикальний крок – очищення даних додатка. Це змусить систему забути всі помилкові звички та навчитися вашому стилю друку з чистого аркуша. Для цього потрібно зайти в системні налаштування смартфона, знайти додаток Gboard у розділі "Програми" і в меню "Сховище" вибрати "Очистити дані".