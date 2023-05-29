Звертаючись до аудиторії, Хуанг наголосив, що ШІ сам по собі не позбавить людей роботи. Натомість саме ті, хто не зможе адаптуватися до цього нового технологічного ландшафту, зіткнуться з найбільшими проблемами.

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Головні думки з промови Дженсена Хуанга

На думку Дженсена Хуана, організації, які успішно використовують потенціал штучного інтелекту, матимуть хороші можливості для зміцнення своїх конкурентних переваг. Ці гнучкі компанії використовуватимуть технології штучного інтелекту для підвищення кваліфікації співробітників у різних галузях.

Однак він попередив, що ті, хто не зможе адаптуватися до мінливої динаміки ринку праці, можуть опинитися на маргінесі, що поставить під загрозу не лише індивідуальну кар'єру, а й цілі компанії.

Як приклад того, як можна підвищити компетенції співробітників, генеральний директор навів такі технології, як ChatGPT, мовна модель штучного інтелекту, розроблена компанією OpenAI. Хуанг наголосив, що такі інновації сприятимуть появі нових професій, водночас роблячи деякі з існуючих застарілими.

Ця зміна парадигми, зумовлена поширенням штучного інтелекту, вимагатиме від людей набуття нових навичок і безперервного навчання, щоб залишатися затребуваними на ринку праці.

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У своїй натхненній промові Хуанг закликав випускників замислитися над визначними технологічними досягненнями останніх чотирьох десятиліть. Від появи персональних комп'ютерів до широкого використання інтернету, мобільних пристроїв і хмарних обчислень людство вступило в еру штучного інтелекту.