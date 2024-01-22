Що відомо

Це найбільша кількість води, коли-небудь знайдена в центрі Марса. За словами вчених, там приховано стільки рідини, скільки можна знайти в Червоному морі. Ознаки цих відкладень були вперше виявлені в 2007 році на глибині до 2,5 кілометрів, але вчені не знали, що це таке. Нові дані та нові інструменти дали змогу дізнатися набагато більше. Сигнали радара схожі на ті, що отримані від полярних шапок Марса, які дуже багаті водяним льодом.

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Формація Medusae (MFF) являє собою сукупність відкладень, що простягаються приблизно на 5000 кілометрів уздовж екватора Марса, відзначаючи межу між низовинами в північній півкулі і покритими кратерами високогір'ями на півдні. Невідомо, що створило ці відкладення, але вони величезні, заввишки в кілька кілометрів.



Карта товщини льоду у формації / Фото ESA

Наскільки відомо вченим, на Марсі зараз немає рідкої води, але колись її було, цілком імовірно, дуже багато. Куди вона поділася? Формація Medusae може дати деякі відповіді на це питання. Згідно з даними на сайті Європейського космічного агентства, якщо лід, заблокований у цій області, розтане, то вся планета покриється шаром води глибиною від 1,5 до 2,7 метра.

Якщо буде підтверджено, що ці масивні відкладення є водяним льодом, а не збитими вітром купами пилу, наше розуміння історії клімату Марса кардинально зміниться, впевнений планетолог Колін Вілсон з Європейського космічного агентства.

Враховуючи глибину, якби Medusae Fossae Formation була просто гігантською купою пилу, ми б очікували, що він ущільниться під власною вагою. Це створило б щось набагато щільніше, ніж те, що ми бачимо на MARSIS. Коли ми моделювали, як поводитимуться різні матеріали без вмісту льоду, ніщо не могло відтворити властивості MFF – нам потрібен лід,

– каже співавтор статті Андреа Чікетті з Національного інституту астрофізики в Італії.

Коли на Червону планету відправлять людей, їм знадобиться вода. На жаль, вода формації Medusae похована під сотнями метрів марсіанського пилу, і її не вийде швидко й легко добути.



Точне місце, де розташована ймовірна вода / Фото ESA