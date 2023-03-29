У новому блоці Perspectives демонструватимуться думки різних журналістів, експертів, блогерів та інших релевантних лідерів думок. Утім, думки з недостовірних джерел обіцяють не враховувати.

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Як це працюватиме

У своєму блозі компанія поділилася GIF-анімацією, що дає змогу оцінити зовнішній вигляд і функціональність блоку. У ньому демонструються висловлювання і матеріали про цьогорічну премію "Оскар". У "карусель" потрапили твіти Марка Гемілла і Джеймі Лі Кертіс, а також кілька заміток.

Хоча, на перший погляд, нововведення має цікавий і навіть корисний вигляд, ЗМІ вже побоюються, що до видачі потраплять точки зору, які занадто сильно відрізняються, в тому числі й дезінформація. Тому в Google поспішили повідомити, що компанія "прагне надати авторитетну і достовірну інформацію". Зокрема алгоритми автоматично ідентифікують релевантні думки на різних платформах, після чого буде оцінюватися низка "сигналів" для того, щоб визначити корисність результату: рівень релевантності, популярність, мова матеріалу, його свіжість, досвід і достовірність джерела.

Коли нам стає відомо, що контент може порушувати нашу політику, ми перевіряємо його і видаляємо з пошуку, якщо це доречно,

– пише компанія.

Іншими словами, по-справжньому різні думки в Perspectives побачити навряд чи вийде. Функція скоріше покликана розширити кількість видачі, щоб надати якомога більше деталей про одне й те ж питання.

Скоро компанія обіцяє представити Perspectives для мобільного пошуку і комп'ютерів. Пізніше з'являться й інші можливості, які розширять функціональність.