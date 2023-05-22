Якою буде доля відео

Річ у тім, що YouTube, який існує вже 18 років, за цей час накопичив не просто тисячі, а мільйони роликів. Багато з них є корисними навчальними відео, інші – розважальні чи інформаційні. Часто їхні автори вже закинули ведення своїх каналів, але їхні роботи не втратили актуальності й корисності. Крім того, користувачі звертають увагу й на вже померлих блогерів, сторінки яких є для них своєрідною пам'яткою. Тож вони занепокоїлися про долю всього цього контенту.

Раніше Google почне видаляти неактивні акаунти задля безпеки користувачів

У Google поспішили уточнити правила, які публікували раніше. В них наводилася основна інформація про майбутнє видалення. Тепер компанія доповнила свій допис у блозі, додавши в нього нове речення: "Наразі ми не плануємо видаляти акаунти з відео на YouTube".

Таким чином користувачі можуть не хвилюватися про улюблені ролики – вони не втратять до них доступ.

Нагадаємо, компанія збирається автоматично видаляти всі облікові записи, до яких не входили два роки. Щоб підтримувати свій обліковий запис активним, потрібно здійснити вхід в обліковий запис Google або будь-якої зі служб компанії.

Активність може включати такі типи дій, які ви виконуєте при вході до свого облікового запису Google: