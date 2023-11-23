Перші користувачів вже отримали змогу випробувати функцію. Журналістка The Verge Елісон Джонсон описала свій досвід користування Bard для YouTube.

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Як це працює

Джонсон випробувала технологію на відео з рецептом еспресо-мартіні. Вона ввела запит з детальним описом того, що їй потрібно і описує результат як "дійсно добрий": ШІ видав повний список інгредієнтів і покрокові інструкції, які повністю відповідали тому, про що йшлося в ролику.

Бард правильно оцінив усі важливі моменти, підсумовуючи відео: інгредієнти та виміри точні, а інструкції правильні. Він навіть показав, як охолодити келих з мартіні, наповнивши його льодом і водою. Єдине, що не зовсім відповідає дійсності, це те, що в результатах сказано, що ви повинні струшувати напій протягом 30 секунд — відео точно не демонструє і не радить вам струшувати його так довго. Але в цілому? Так, Бард, ти добре попрацював,

– пише Елісон Джонсон.



Результат видачі Bard на основі відео / Скриншот The Verge

Такий підхід створює певні неприємні наслідки. Під цим відео на YouTube немає текстового опису всього рецепта, отже зазвичай користувач повинен запустити ролик і повністю його подивитися. Автор, в цьому випадку America's Test Kitchen, отримує вигоду від переглядів та монетизації, а компанія – свій відсоток. Але завдяки тому, що Bard аналізує відеоряд замість користувача, останній пропускає крок із переглядом. Навряд чи Google не продумала цей момент і дозволить собі втрачати гроші, тож імовірно компанія передбачила якийсь вихід із ситуації, хоча про це поки що нічого не відомо.

Наразі функція працює не ідеально. Журналістка зазначає, що змогла отримати повний рецепт не з першого разу. Спочатку вона попросила про це, але Bard не зміг нічого згенерувати. Їй довелося перефразувати "повний рецепт" на "покрокову інструкцію", щоб досягти бажаного результату. Поки що таке та інші подібні недопрацювання можуть відлякати користувачів, але з часом ШІ стає розумнішим, тож почне все краще розуміти запити й краще на них відповідати.