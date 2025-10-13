Чим українські команди вразили міжнародне журі?

На початку жовтня відбувся всесвітньо відомий хакатон NASA Space Apps Challenge, який зібрав тисячі науковців, студентів, розробників та ентузіастів космосу з понад 160 країн. Кожна з країн проводила свої власні окремі події, проте всі вони були об'єднані спільною ідеєю. В Україні захід проходив у трьох містах, але саме локація у Дніпрі стала найпопулярнішою, зібравши рекордні 434 учасники. Це дозволило їй стати найбільшим майданчиком хакатону в Європі та посісти 47 місце серед 555 локацій у всьому світі. Про це 24 Каналу розповіли представники асоціації Noosphere, заснованої підприємцем у сфері космічних та ІТ-технологій Максом Поляковим.

Захід проходив 4-5 жовтня у змішаному форматі: учасники працювали як офлайн на базі науково-технічних лабораторій Noosphere Engineering School, так і долучалися дистанційно. Географія конкурсантів охопила не лише всю Україну, але й сягнула США, Німеччини, Словаччини та Польщі. Протягом 48 годин інтенсивної роботи 90 команд представили 83 унікальні проєкти.



Тематика робіт була надзвичайно різноманітною: від космічної біології та аналізу супутникових даних до дослідження далеких екзопланет та створення освітніх платформ. За словами Юліани Кузнєцової, астрофізикині та членкині журі, учасники продемонстрували не лише глибоке розуміння обраних тем, а й високий рівень володіння інструментами штучного інтелекту та злагоджену командну роботу.

Особливо її вразили проєкти, присвячені пошуку екзопланет за даними телескопів NASA та моделюванню захисту Землі від астероїдів. Натхненням для суддів стала й робота наймолодших учасників – школярів шостих та сьомих класів з Херсона, які показали неабияку креативність.



Вісім найкращих команд з дніпровської локації отримали номінацію на глобальний етап і тепер представлятимуть Україну на міжнародній арені. Серед них:

StarUnity – програма для створення дизайнів житлових модулів на космічних станціях.

Einstein's Sect – навчальна гра "Aurora Garden", де гравець відновлює ферму, що постраждала від руйнівних явищ космічної погоди.

Space Writers – наукова казка для дітей та дорослих, що пояснює природу полярного сяйва.

Genova – вебплатформа для фермерів, яка агрегує дані NASA для моделювання врожайності та прийняття аграрних рішень.

TurboNova – пошукова система SBiology Search Engine, що прискорює дослідження у сфері космічної біології.

Zephir – інтерактивний 3D-додаток Terra Tools для візуалізації супутникових знімків Землі.

KPI_IASA_SOM та Interstellar_ExoVision – дві команди представили платформи для аналізу, класифікації та візуалізації екзопланет, одна з яких використовує штучний інтелект.



Для багатьох учасників, як-от для команди Genova, це вже не перша перемога. Їхній лідер Олександр зазначає, що успіх є результатом поєднання науки, технологій та командної цікавості. Він також відзначив високий рівень організації та атмосферу співпраці, що надихає на створення проривних ідей. Своєю чергою, керівник команди ліцеїстів Space Writers Олексій Моренко підкреслив, що їхня перемога доводить – українська шкільна освіта здатна формувати нове покоління інноваторів.

Що далі?

Попереду на проєкти-лідери чекає глобальний етап оцінювання експертами NASA.

У листопаді буде оголошено 40 найкращих команд світу.

У січні назвуть 10 абсолютних переможців.

Головним призом стане ексклюзивна онлайн-зустріч із науковцем NASA для обговорення проєктів та майбутніх розробок.

