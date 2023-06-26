О'Коннора засудили за чотирма пунктами обвинувачення: в комп'ютерному зломі, шахрайстві з використанням електронних засобів, кіберпереслідуванні та відмиванні грошей. Від терміну ув'язнення віднімуть 28 місяців, які він уже відбув за ґратами.

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Вирок

О'Коннор отримав 5 років позбавлення волі. Він визнав провину і також погодився виплатити відшкодування в розмірі 794 тисяч доларів постраждалим.

Він був членом групи хакерів, яка застосовувала тактику соціальної інженерії, щоб отримати доступ до інфраструктури Twitter. Це дозволило злочинцям захоплювати профілі за допомогою внутрішніх адміністративних інструментів і розпоряджатися ними на власний розсуд. Хакери використовували ці облікові записи для реалізації оманливих криптосхем, закликаючи користувачів відправити гроші на певний криптогаманець з обіцянкою повернути суму вдвічі більшою. Оскільки вони скористалися такими відомими іменами, як Ілон Маск, Білл Гейтс і навіть компанія Apple, користувачі легко могли повірити в таку щедру "акцію".

О'Коннора затримали в Іспанії ще у 2020 році й екстрадували до США у квітні 2023 року. Цей злочин стимулював Twitter до посилення політики кібербезпеки та запровадження спеціальних "ключів" для співробітників для запобігання фішинговим атакам.

У суді хакер заявив, що його злочини були "дурними й безглуздими", вибачився перед своїми жертвами та попросив суддю про поблажливість. Йому загрожувало до 77 років за ґратами, тоді як прокурори Міністерства юстиції закликали засудити О'Коннора до щонайменше семи. Тож наявний вирок у 5 років і штраф можна назвати досить м'яким.