У Mandiant розповідають, що вперше виявили цю кампанію в червні 2022 року, коли відстежували фішингову кампанію, націлену на американського клієнта з технологічної галузі. Тоді хакери намагалися заразити жертву трьома новими вірусами – Touchmove, Sideshow і Touchshift.

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Що відомо

Згодом сталася хвиля атак на американські та європейські ЗМІ з боку угруповання UNC2970, яке Mandiant пов'язує з Північною Кореєю. Для цих атак UNC2970 використовувала цільовий поштовий фішинг, замаскований під пропозиції про роботу, намагаючись змусити свої цілі встановити вірусну програму.

Дослідники кажуть, що нещодавно UNC2970 змінила тактику і тепер замість фішингових листів перейшла на використання фейкових акаунтів LinkedIn, які нібито належать HR. Такі облікові записи майстерно імітують особистості реальних людей, щоб обдурити жертв і підвищити шанси на успіх.

Зв'язавшись із жертвою і зробивши їй "цікаву пропозицію" щодо роботи, зловмисники намагаються перевести розмову у WhatsApp , а потім використати або сам месенджер, або електронну пошту для доставки бекдора, який у Mandiant назвали Plankwalk, а також інших родин малварі.

, а потім використати або сам месенджер, або електронну пошту для доставки бекдора, який у Mandiant назвали Plankwalk, а також інших родин малварі. Plankwalk та інші шкідники цієї групи в основному використовують макроси в Microsoft Word. Коли документ відкрито, а запуск макросів у програмі дозволено, комп'ютер жертви завантажує та виконує шкідливе корисне навантаження з серверів хакерів.

У підсумку завантажується ZIP-архів, який, крім іншого, містить шкідливу версію програми TightVNC для віддаленого доступу до робочого столу, яку Mandiant відстежує під назвою LIDSHIFT.

для віддаленого доступу до робочого столу, яку Mandiant відстежує під назвою LIDSHIFT. Жертві кажуть запустити додаток TightVNC, щоб начебто пройти тестування для працевлаштування, а тим часом у фоні здійснюють проникнення в систему.

Дослідники кажуть, що раніше це угруповання з КНДР націлювалося на оборонну, медіа- та технологічну галузі.