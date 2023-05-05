Блуфілдський університет – приватний баптистський навчальний заклад, розташований у Західній Вірджинії. 30 квітня персонал повідомив студентам і викладачам, що його сайт був зламаний, але заявив, що поки не бачить жодних доказів "фінансового шахрайства або крадіжки особистих даних" в результаті інциденту.

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Що відомо

Група, що атакувала університет, називає себе Avos або AvosLocker.

1 травня, приблизно через день після того, як Блуфілд розкрив епізод зламу, Avos, очевидно, скористалися своїм доступом до мережі, щоб узяти під контроль систему екстреного мовлення. Блуфілд використовує систему під назвою "RamAlert", яку описує як "бездротову систему оповіщення про надзвичайні ситуації, створену з метою покращення зв'язку зі студентами, батьками, викладачами та співробітниками під час кризових ситуацій у кампусі". Тепер цю систему контролювали не адміністратори, а хакери, які використовували її для сповіщення студентів і викладачів про те, що мережа університету була зламана, а її дані викрадені.

Привіт, студенти Блуфілдського університету! Ми – AvosLocker. Ми зламали мережу університету, щоб викрасти 1,2 терабайта файлів. У нас є дані про вступ тисяч студентів. Ваша особиста інформація під загрозою витоку в даркнет,

– написали в повідомленні.

Злочинці також заявили, що продовжать атаку, якщо керівництво закладу не заплатить викуп. Крім того, вони пообіцяли опублікувати частину вкраденої інформації, щоб довести правдивість своїх слів.

Тоді Блуфілд випустив ще одну заяву, в якій визнав, що Avos "вплинув на систему масового оповіщення RAMAlert", і застеріг студентів не "переходити за будь-якими посиланнями, наданими цією особою, або відповідати на них".

Джерело нічого не говорить про розмір викупу і чи збирається платити університет.