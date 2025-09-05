Компанія Honda готується до прем'єри першого електробайка з підтримкою швидкої зарядки. У короткому ролику в Instagram показали закамуфльований мотоцикл на тестових заїздах у Європі та вказали дату презентації – 16 вересня, повідомляє 24 канал із посиланням на hondaukmotorcycles.

Судячи з кадрів, модель нагадує EV Fun Concept, який Honda демонструвала на виставці EICMA 2024 у Мілані. Тоді виробник заявляв, що цей прототип має продуктивність, порівнянну з мотоциклами середнього класу з ДВЗ, підтримує стандарт швидкої зарядки CCS2 і здатен долати понад 100 кілометрів на одному заряді.

Швидка зарядка може стати ключовою перевагою, адже електробайки мають значно менше місця для акумуляторів, ніж електромобілі. Водночас Honda поки не розкрила детальні характеристики новинки, тож більше інформації очікують саме під час вересневої презентації.

Щодо регіональної доступності – виробник натякнув, що новий e-мотоцикл буде призначений для Європи та Великої Британії. Це підтверджує як походження тизера з британської сторінки Honda, так і згадка про випробування на європейських дорогах.

Компанія ще у 2022 році оголосила, що планує випустити щонайменше 10 електромотоциклів до 2025 року, і нова модель може стати одним із найважливіших кроків у цій стратегії.

Наскільки великим є ринок електромотоциклів?

Світовий ринок електричних мотоциклів демонструє стійке зростання, і ця тенденція, ймовірно, збережеться до кінця десятиліття. Згідно з новим прогнозом, опублікованим Statista, вже до 2030 року загальна вартість ринку може сягнути понад 100 мільярдів доларів США, що більш ніж удвічі перевищить показник 2021 року. У 2021 році його обсяг становив близько 45,7 мільярда доларів США.

За прогнозом, середньорічний темп зростання ринку з 2022 по 2030 рік складе 10,2%. Це дозволить обсягу ринку постійно збільшуватися: до 2025 року він досягне 67,1 мільярда доларів, а до 2028-го – 89,9 мільярда.

Хто є лідером ринку електромотоциклів?

Попри те, що деякі ключові ринки, як-от Індія та Індонезія, зменшили або призупинили державну підтримку, галузь все одно показує позитивну динаміку. Загальна кількість двоколісних електромобілів, що знаходяться в обігу, перевищила 80 мільйонів, що становить 8,8% від усього парку двоколісних транспортних засобів, випущених за останнє десятиліття.

Наразі Китай залишається домінуючим гравцем на ринку, займаючи 73% від загального обсягу продажів. Водночас китайські виробники активно зосереджуються на розширенні своєї діяльності за кордоном.