Ai Pin не є смартфоном у прямому значенні слова. Це невеликий пристрій, що використовує проєктори, камери та технології штучного інтелекту для створення своєрідного натільного асистента. Ґаджет чіпляється на одяг і проєктує зображення на руку користувача, стіну чи іншу поверхню.

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Що відомо про Ai Pin

Компанія вже доволі давно працює над цим пристроєм. Ми неодноразово бачили ранні версії, але раніше його носили виключно представники компанії.

Демонстрація однієї з перших версій пристрою на конференції TED: відео

Цього ж разу можливість його показати дали супермоделі Наомі Кемпбелл. Судячи з усього, ми побачили фінальний варіант, який буде випущено на ринок. Ми також уперше дізналися назву.

Компанія описує Ai Pin як "автономний пристрій без екрану і програмну платформу, створену з нуля для ШІ".

Він працює на "просунутій" платформі Qualcomm Snapdragon і оснащений мініпроєктором, який замінює екран смартфона, а також камерою і динаміком.

Майбутня новинка може виконувати такі функції, як оптичне розпізнавання на основі штучного інтелекту, але також нібито "орієнтована на конфіденційність" завдяки таким якостям, відсутність пробуджуючого слова, на кшталт "OK Google" або "Hey Siri". Це дозволяє прибрати функцію постійного прослуховування навколишнього середовища, яке здійснюють більшість сучасних смартфонів.

Уперше Humane продемонструвала можливості Ai Pin під час виступу співзасновника компанії Імрана Чаудрі, який раніше працював над iOS для Apple. На той момент основна частина ґаджета була прихована під одягом, а ми бачили тільки саму проєкторну частину.

Чаудрі показав різноманітні функції, в тому числі можливість відповідати на дзвінки, проєктуючи деталі на руку.

Ми також бачили переклад з англійської на французьку за допомогою штучного інтелекту, причому голосом самого Чаудрі.

Ще одна фішка – "Наздоганяй мене", короткий виклад новин та інформації.

Поки що неясно, як пристрій підключається до інтернету, оскільки він не з'єднується зі смартфоном. До того ж неясно, які він має переваги над звичними нам пристроями з екранами. Імовірно, Ai Pin матиме досить вузький перелік застосувань, обмежуючись певними бізнес-процесами та користувачами, які б хотіли зменшити залежність від смартфона, але не хочуть переходити на застарілі кнопкові телефони.

За наявними даними, Ai Pin буде повністю представлено 9 листопада. Тоді ми й дізнаємося всі його особливості та характеристики.