Зовні Razer Lexus TX зберіг логотип Lexus, але на радіаторі вже фірмова зелена підсвітка від Razer. Додали неон і заднє скло, днище, дах і дзеркала. Однак найзначніші зміни відбулися в салоні автомобіля.

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Сидіння другого і третього ряду були замінені чотирма ігровими кріслами Razer Iskur, що забезпечують захоплюючий ігровий процес у дорозі.

На рядку пасажирських сидінь розміщуються два окремі ігрові комп'ютери з моніторами, встановленими на спинках сидінь першого ряду. Складні підставки підтримують клавіатури та миші для зручного доступу до ігор.

Пасажири третього ряду оснащені монітором Razer Raptor для додаткового ігрового виміру. Крім того, в багажнику є док-станція Core X Chroma з чотирма портами для зарядки ноутбуків Razer Blade, а також відсіки для зберігання речей, наприклад, рюкзаків.

Боб Пікунко, директор з маркетингу Razer Americas, наголосив на значному відході від простих косметичних змін, заявивши:

Razer Lexus TX виходить далеко за рамки простих косметичних змін, адже ми створили кілька повноцінних ігрових станцій у великому салоні автомобіля.

Razer Lexus TX: дивіться відео

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Концепт-кар Razer Lexus TX є сміливою спробою злиття ігрових технологій і автомобільного дизайну, демонструючи особливий підхід до перетину ігор і повсякденного життя, що розвивається.