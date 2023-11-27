Характеристики ноутбука

Sirius 16 Gen 1 оснащений 16,1-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560Х1440 пікселів і частотою оновлення до 165 Гц, що використовує панель BOE для максимальної яскравості та охоплення колірного простору sRGB.

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Можливості зберігання даних включають підтримку двох твердотільних накопичувачів M.2 2280 загальним об'ємом до 8 терабайт, а також до 96 ГБ оперативної пам'яті DDR5-5600 у двох слотах.

Фото Tuxedo Sirius 16 Gen 1

Особливістю Sirius 16 Gen 1 є його програмна платформа. Ноутбук постачатиметься з попередньо встановленою операційною системою Tuxedo OS, що базується на Ubuntu з робочим столом KDE Plasma Desktop. Включення програмного забезпечення WebFAI дозволяє користувачам отримати доступ до підтримуваних дистрибутивів за допомогою простого конфігуратора, а також можна завантажити драйвери для Windows.

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Ціна

Як нішевий продукт, Sirius 16 Gen 1 має дещо вищу роздрібну ціну порівняно з аналогами на базі Windows. Базова версія, оснащена 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем Samsung 980 PCIe Gen3 на 500 ГБ, коштує 1699 євро. Очікується, що ноутбук буде доступний в середині грудня 2023 року.