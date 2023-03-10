За останні 3 роки компанії Ілона Маска або пов'язані з ним придбали земельних ділянок більше ніж на 1 400 гектарів поблизу Остіна, що у штаті Техас. Частина цих земель залучена у будівництві нового міста.

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Місто Снейлбрук – техаська утопія

Снейлбрук буде примикати до об'єктів компаній Boring і SpaceX, які нині будуються компанією Ілона Маска. На ділянках вже є група модульних будинків, басейн, відкритий спортивний майданчик і тренажерний зал, а на стовпах звисають таблички з написом "Ласкаво просимо, Снейлбрук, штат Техас, приблизно 2021".



Розташування ідеального міста / Фото WSJ

Назву міста Ілон Маск вигадав теж не просто так. Snailbrook – це посилання на талісман компанії Boring. Коли мільярдер почав будувати тунелі, він закликав співробітників створити бурильні машини, які рухаються "швидше за равлика". Звідси виникла й назва "техаської утопії".

Офіційні особи округу Бастроп схвалили вже й назви для вулиць майбутнього міста. Наприклад, одна з них називатиметься "Нудний бульвар".

Загалом, Маск планує побудувати як мінімум 101 будинок, у якому зможуть розміститися 201 мешканець. Саме така кількість людей потрібна для того, аби місто змогли зареєструвати за чинним законодавством. Проте в адміністрації округу Бастроп, де будується місто, поки ще не отримували ніякої заяви від Маска.



План "ідеального" міста Маска / Фото WSJ

Близькі до будівництва особи, в коментарі виданню WSJ заявили, що неподалік містечка будують житло і для самого розробника. Ілон Макс неодноразово критикував Каліфорнію з її "надмірність" у всьому. Техас же він вважає більш екологічним. Крім того, у цьому штаті немає податку на прибуток підприємств, податку на прибуток або приріст капіталу для фізичних осіб, які так критикував мільярдер.

Співробітники компанії Boring розповідають, що у 2022 році могли подати заявку на будинок з орендною платою близько 800 доларів. Стільки коштувало б житло з 2 чи 3 кімнатами.

Техасці стурбовані будівництвом Маска

Місцеві жителі округу Бастроб стурбовані таким швидким будівництвом міста. Деякі вважають, що державні службовці до перевірок ставляться недбало й не контролюють повністю будівельні роботи.

Фермер Девід Барроу, який також проживає у цьому окрузі, заявляє, що таке будівництво може загрожувати якості води у річці Колорадо. І такі переживання небезпідставні.

Нещодавно компанія Маска, яка відповідає за будівництво, звернулася до органів влади за дозволом на скидання у річку більш ніж 500 тисяч літрів промислових відходів. Після цього деякі землевласники об'єдналися проти будівництва Маска. Нині сенатор штату Техас заявила про проведення екологічних слухань щодо будівництва Маска.

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